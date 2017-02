Force India F1 2017 / VJM 10: novità e dettagli della nuova monoposto di Sergio Perez ed Esteban Ocon (Presentazione, ultime notizie)

FORCE INDIA F1 2017: VJM 10, NOVITA' E DETTAGLI DELLA NUOVA MONOPOSTO DI SERGIO PEREZ ED ESTEBAN OCON (OGGI 22 FEBBRAIO 2017) - Verrà presentata questo pomeriggio a Silverstone la nuova Force India VJM 10, monoposto che verrà utilizzata nel prossimo Mondiale di Formula 1 da Sergio Perez ed Esteban Ocon. Lo scorso anno la Force India è riuscita ad occupare la quarta posizione nella classifica costruttori e l'obiettivo sarà quello di ripetersi in questo 2017, o chi lo sa, magari migliorare. C'è molta attesa per la presentazione di questo pomeriggio della nuova VJM 10, monoposto che verrà spinta dal motore Mercedes. Lo scorso anno Andy Green riuscì a disegnare una macchina efficiente che ha permesso appunto la conquista del quarto posto nei costruttori con Sergio Perez, pilota che è stato riconfermato anche quest'anno, mentre Esteban Ocos è nuovo in questo ambiente. Intanto la Force India ha già comunicato che Perez ed Ocos guideranno la nuova monoposto nei test di Barcellona soltanto nell'ultima giornata prevista per il 2 marzo, quella dedicata alla prova delle nuove coperture Pirelli per il bagnato.

