Mercedes F1 2017/ Diretta streaming video presentazione W08: la nuova macchina di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (oggi 23 febbraio)

PRESENTAZIONE MERCEDES F1 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO: ECCO LA W08 NUOVA MONOPOSTO DI HAMILTON E BOTTAS (OGGI 23 FEBBRAIO)- La Mercedes è pronta a togliere i veli sulla sua W08, la nuova monoposto di F1 della casa tedesca, che tra poche ore verrà presentata ufficialmente a pubblico e tifosi in vista della prossima stagione della Formula 1 2017. Tra le protagoniste più attese della prossima stagione della F1, la Merceds è infatt pronta a mostrare l’ultimo gioiello della tecnica che presto vedremo sulla griglia di partenza sotto le mani dei due piloti ufficiali ovvero Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che ha preso il posto del campione del mondo in carica della F1 Nico Rosberg, ritiratosi nel novembre scorso. I recenti successi della casa tedesca sono ormai noti a tutti e anche nella scorsa stagione 2016 la Mercedes si è portata a casa il mondiale piloti e quello costruttori: inutile quindi dire come gli obbiettivi per la F1 2017 della Mercedes siano ancora una volta i medesimi. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE STREMAING DELLA PRESENTAZIONE DELLA MERCEDES W08 2017

In attesa di conoscere tutti i dettagli della Mercedes W08, la cui presentazione è attesa per la giornata di oggi sul circuito di Silverstone andiamo a dare un’occhiata al programma ufficiale della tanto attesa cerimonia, che toglierai veli al nuovo gioiello della casa tedesca, principale indiziata per la vittoria del Mondiale della F1 2017. La cerimonia ufficiale della presentazione della Mercedes W08 avrà inizio alle ore 13.10 secondo il fuso orario italiano, mentre l’unveiling vero e proprio è atteso per le ore 12.30.Dopodichè sarà il momento delle interviste: per primo parlerà il team principal delle frecce d’argento Toto Wolff, seguito poi dalle prime dichiarazioni dei due piloti ufficiali, ovvero Lewis Hamilton e il nuovo arrivato in casa Mercedes Valtteri Bottas. Saranno poi Aldo Costa e Andy Cowell a svelare tutti i dettagli tecnici della nuova W08, che già dalle prime indiscrezioni pare già puntare alla vittoria di tutto il possibile nella stagione 2017 della Formula 1.

Ricordiamo infine che è stata assicura una buona copertura mediatica alla presentazione della Mercedes W08: sarà infatti possibile seguire l’evento in diretta live streaming sul canale youtube ufficiale della scuderia delle frecce d’argento con ben 5 eventi in diretta già programmati. Come da scaletta infatti si s’inizierà alle reo 13.10 con l’apertura della cerimonia e l’unveiling della mercede W 08 della prossima stagione 2017 della F1, per poi proseguire alle ore 15.40 con le interviste al team principlai Toto Wolff, a cui farà seguito alle ore 16.45 con un question time con Lewis Hamilton, oltre che la presentazione tecnica della vettura atteso per le ore 17.25. A chiudere il tutto sarà un momento di botta e risposta con il nuovo pilota della Mercedes Valtteri Bottas, atteso invece per le e ore 19.30.

