Ferrari F1 2017/ Diretta streaming video tv, presentazione della nuova monoposto di Vettel e Raikkonen (oggi 24 febbraio)

FERRARI F1 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV PRESENTAZIONE DELLA NUOVA MONOPOSTI DI VETTEL E RAIKKONEN (OGGI 24 FEBBRAIO ) – E’ giunta l’ora di togliere i veli anche sulla nuova Ferrari, la monoposto che sotto alle mani di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, piloti ufficiali riconfermati per il prossimo anno, darà mostra di se da vera protagonista nella prossima stagione della Formula 1. La scuderia del cavallino rampante, al contrario della sua acerrima rivale Mercedes non ha voluto offrire al suo pubblico nessun anticipazione sul nuovo modello della casa di Maranello di cui persino il nome appare top secret. Lavorare sodo, al coperto da sguardo indiscreti e lontano dalle distrazioni è diventato ormai il mantra della casa rossa che punta a riscattare nel mondiale F1 2017 la scorsa stagione avara di risultati davvero corrispondenti alle aspettative di pubblico e non solo.

Ma andiamo subito a vedere qualche dettaglio della presentazione della nuova Ferrari: tramite il sito ufficiale si sa soltanto che la cerimonia di unveiling della nuova rossa di Maranello avrà luogo questa mattina alle ore 9.45 a Fiorano. In seguito alla breve presentazione sembra che sia Vettel che Raikkonen faranno poi mostra nella nuova Ferrari per la stagione F1 2017 sul circuito per un massimo di 100 km in una sorta di filming day a favore degli sponsor convenuti. Chiaramente i tempi e dati registrati in questi giri di pista risulteranno del tutto irrilevanti se non altro perché le due nuove monoposto monteranno gomme Pirelli Demo quindi affatto performanti, ma sarà comunque un gustoso assaggio per tutti, tifosi e appassionati del mondo della Formula 1. Sarà tutto sommato almeno secondo le previsioni una cerimonia breve ma intensa dove si riproporranno ispirazioni e obbiettivi per la prossima stagione della Formula 1.

Non a caso infatti anche nell’ultimo periodo di sviluppo l’intera scuderia, da Marchionne ai piloti allo staff ha tenuto il più stretto riserbo e un basso profilo: tutti ricordiamo ad esempio come la Ferrari stessa si era mossa in brevissimo tempo per sconfessare una possibile gaffe dello sponsor Santander, che sul proprio profilo social aveva lanciato un quiz a proposito del nome della nuova Ferrari. L’ipotetico nome JB17 era in chiaro riferimento alla memoria del pilota della academy di Maranello Jules Bianchi, morto qualche anno fa in seguito a un incidente occorso nel Gp del Giappone nel 2014: la casa di Maranello, pur facendo ancora memoria del pilota francese ha però subito sconfessato la rivelazione, chiudendosi ancora di più nel più assoluto silenzio stampa. Forse la Ferrari per la sua presentazione 2017 ha in serbo qualche sorpresa o forse no, per scoprirlo dovremo solo attendere l’inizio della cerimonia.

Ricordiamo infine che la cerimonia di presentazione ufficiale della nuova Ferrari per la stagione 2017 della F1 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky che ha riservato a tale vento ampia copertura a partire dalle ore 9.30 sul proprio canale Sky Sport F1 al numero 207 del telecomando della pay-per-view. Sarà quindi altresì confermata anche la diretta video streaming dell’evento per tutti gli abbonati al servizio tramite l’applicazione skyGo. Consigliamo inoltre di rimanere collegati al sito ufficiale www.formula1.ferrari.com dove dovrebbe essere offerta la diretta streaming video dell’unveiling, oltre che sui profili social ufficiali (Twitter @ScuderiaFerrari)per rimanere costantemente aggiornati sulla cerimonia.

© Riproduzione Riservata.