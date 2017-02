McLaren MCL32 2017/ Video F1, presentata la nuova monoposto di Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne: i dettagli e le novità

MCLAREN F1 2017: MCL32, PRESENTATA LA NUOVA MONOPOSTO DI ALONSO E VANDOORNE (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - La nuova McLaren-Honda MCL 32 è stata ufficialmente presentata questa mattina dal team inglese che vuole riportare la scuderia alle posizioni più alte della classifica. La nuova monoposto verrà guidata in questa stagione da Fernando Alonso e dal giovane belga Stoffel Vandoorne e sembra completamente rivoluzionata rispetto a quella dello scorso anno. La livrea passa dal total black all'arancione che è il colore originale della McLaren, ma la struttura appare rivisitata con la parte anteriore che segna un punto di stacco rispetto alla monoposto del 2016, nella parte posteriore invece spicca una pinna che va a sfiorare l'alettone. Il colore principale dell'arancio è rimasto il tocco caratteristico della monoposto ma le punte di nero non potevano mancare in questa nuova MCL32. Grande entusiasmo da parte di Zak Brown, nuovo Direttore Esecutivo di McLaren durante la presentazione in diretta streaming: "La nuova macchina è davvero bella e non vediamo l’ora di metterla in mano ai nostri piloti, abbiamo ascoltato i tifosi che volevano nuovamente l’arancione predominante e così è stato" conclude. CLICCA QUI PER VEDERE LA NUOVA MCLAREN

MCLAREN F1 2017: MCL32, PRESENTATA LA NUOVA MONOPOSTO DI ALONSO E VANDOORNE (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne non vedono l'ora di poter salire sulla nuova McLaren MCL31, presentata questa mattina dalla scuderia inglese. Entrambi i piloti erano ovviamente presenti, per guardare da vicino la nuova monoposto. Fernando Alonso è entusiasta e non vede l'ora di poter cominciare questa nuova stagione: "E' davvero importante rivedere i colori della McLaren su una livrea così bella. Molti dicono che sia sexy, ma per me lo sarà solo se risulterà veloce" le parole di Fernando Alonso, riconfermato alla guida della monoposto. Stessa grinta da parte di Stoffel Vandoorne, all'esordio con la McLaren in questa stagione: "Cercherò di apprendere il più possibile da un compagno come Fernando e migliorare giorno dopo giorno. Ho conosciuto questa macchina soltanto con il simulatore finora, la pista sarà sicuramente tutta un'altra storia" conclude Vandoorne. La nuova monoposto ha di nuovo il colore arancione, che da sempre aveva contraddistinto la McLaren.

