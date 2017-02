Test Formula 1 Barcellona 2017 / Diretta tv streaming video F1, tempi e classifica. (1^ giornata Montemelò)

TEST BARCELLONA F1 2017, DIRETTA TV E STREMAING VIDEO, TEMPI E CLASSIFICA (1^ GIORNATA MONTMELO’)- La Formula 1 torna protagonista e inizia la sua appassionate stagione 2017 con la prima sessione di test ufficiali a Barcellona, sullo storico circuito di Montmelò: le date sono state ufficializzate da tempo e dal oggi 27 febbraio a giovedi 2marzo tutte le scuderie iscritte alla prossima stagione della F1 scenderanno in pista per 4 sessioni di nove ore ciascuna di prove in vista del prossimo mondiale. L’attesa è tantissima e tutti gli appassionati non vedono l’ora di veder messe alla prova le nuove monoposto che allieteranno la prossima stagione: propri in questa settimana infatti le10 case partecipanti alla stagione 2017 della F1 hanno presentato al pubblico, alla stampa e chiaramente ai propri fan team e vetture, che presentano caratteristiche molto differenti rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere nelle ultime stagioni.

Le nuove regole imposte dalla Fia in fatto di gomme e propulsione ha costretto infatti tutti i team a rivedere pesantemente la linea delle proprio monoposto, specialmente dal punto di vista di aerodinamico, per trovare il miglior alloggiamento e sfruttamento dei flussi d’aria che le nuove gomme decisamente più larghe hanno di fatto imposto. Ma per scoprire se e come queste nuovo monoposto di F1 saranno performanti diamo un’occhio al programma dettagliato di questa 4 giorni di intensi test a Barcellona. A Montmelò la Formula 1 correrà per 4 giorni di seguito: l’inizio delle prove è stato fissato per le ore 9 e termineranno solo alle ore 18 con 9 ore a disposizione sulla pista spagnola. Le varie scuderie dovranno affidare per ciascuna sessione una monoposto per almeno due giorni a un pilota terzo, esterno alla loro line up ufficiale, chiaramente in possesso della licenza internazionale A e con in palmares al massimo due gp nella categoria di F1. Ogni scuderia inoltre dovrà far correre una sola monoposto al giorno. L’ultimo giorno il 2 marzo è stata inoltre programmata una sessione di prove sul bagnato: non a caso nei giorni precedenti si sono fatte delle prove di allagamento sulla pista di Montmelò, ma in caso di precipitazioni improvvise chiaramente il programma cambierà.

Ricordiamo infine che le tutte le giornate di test per la F1 2017 a Barcellona non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30.Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale dellaF1 all’indirizzo www.formula1.com, a cui previa iscrizione si potrà tenere d’occhio il live timing delle prove.

