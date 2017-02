Ferrari 2017/ Formula 1 news, Marchionne rompe il silenzio stampa: la SF70H è più potente, siamo ottimisti (ultime notizie oggi 28 febbraio)

FERRARI 2017, FORMULA 1 NEWS, MARCHIONNE: LA NUOVA VETURA E’ PIU’ POTENTE (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 FEBBRIAO) – E’ direttamente il presidente della FCA e ad della Ferrari Formula 1, il primo a rompere il silenzio stampa, lasciandosi sfuggire qualche parola sulla prossima stagione nel circus della F 2017 della scuderia del cavallino rampante, dopo mesi di silenzio e “basso profilo”. Sergio Marchionne intervenendo alla presentazione della mostra al museo Enzo Ferrari di Modena “Driving with the Stars” ha infatti dichiarato ai giornalisti convenuti: “La nuova Ferrari? È più potente di sicuro. Sono contento, da quello che ho visto ieri. Le previsioni che avevamo fatto si sono poi avverate. Il comportamento della macchina in pista, ha dato risultati in linea con le aspettative. Un passo avanti enorme rispetto a dove eravamo l'anno scorso". Un lieve ottimismo quindi si è diffuso in casa della Rossa dopo i primi tes in corso a Barcellona: un vero sospiro di sollievo per team e tifosi che temevano e temono ancor auna nuova stagione da incubo per il prossimo mondiale 2017 della Formula 1.

(Michela Colombo)

