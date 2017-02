Test Formula 1 Barcellona 2017/ Diretta tv streaming video F1, tempi e classifica (2^ giornata Montmelò, oggi 28 febbraio)

TEST BARCELLONA F1 2017, DIRETTA TV E STREMAING VIDEO, TEMPI E CLASSIFICA (2^ GIORNATA MONTMELO’, OGGI 28 FEBBRAIO) - La Formula 1 torna protagonista: la stagione 2017 comincia di fatto questa settimana con la prima sessione di test ufficiali a Barcellona sullo storico circuito di Montmelò: le date sono state ufficializzate da tempo e oggi martedì 28 febbraio è dunque la seconda giornata di questi test Formula 1 che sono cominciati ieri e proseguiranno fino a giovedì 2 marzo. Tutte le scuderie iscritte alla prossima stagione della Formula 1 scenderanno dunque in pista per quattro sessioni di nove ore ciascuna di prove in vista del prossimo Mondiale F1 che avrà inizio a Melbourne domenica 26 marzo con il Gran Premio d'Australia, che ormai non è più così lontano. L’attesa è tantissima e tutti gli appassionati non vedono l’ora di veder messe alla prova le nuove monoposto che si daranno battaglia nella stagione ormai imminente: ieri abbiamo avuto le prime indicazioni, si attendono però conferme perché naturalmente per ora tempi e classifica vanno presi con la massima cautela.

Le nuove regole imposte dalla Fia hanno costretto infatti tutti i team a rivedere pesantemente la linea delle proprio monoposto, specialmente dal punto di vista aerodinamico, dal momento che le nuove gomme decisamente più larghe hanno imposto cambiamenti molto significativi. Ieri comunque abbiamo avuto una conferma delle gerarchie del recente passato, con Lewis Hamilton e la Mercedes davanti a tutti: le Frecce d'Argento saranno di nuovo le logiche favorite e Hamilton lo sarà in modo particolare, visto che Valtteri Bottas dovrà come minimo fare il callo alla nuova monoposto sulla quale è "capitato" quasi a sorpresa dopo il clamoroso ritiro dalla scena di Nico Rosberg, il campione in carica.

Secondo posto per la Ferrari e per Sebastian Vettel: niente sorpasso sui grandi rivali, ma comunque conforta il fatto che il livello di competitività sia buono - sempre tenendo conto del fatto che ci basiamo su una singola giornata di test. Maranello può comunque consolarsi pensando ai problemi che sono capitati sia alla Red Bull sia alla McLaren: anche in questo caso non si deve drammatizzare perché problemi di gioventù sono perfettamente normali e anzi è prezioso che eventuali problemi emergano immediatamente, però è chiaro che soprattutto in casa McLaren (che arriva da anni disastrosi) l'allarme è scattato subito, perché il glorioso team britannico non potrebbe permettersi di buttare via un'altra stagione.

Ricordiamo infine che le tutte le giornate di test Formula 1 2017 a Barcellona non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso di svolgimento nei dintorni di Barcellona.

