Test F1 Barcellona 2017/ Tempi e classifica delle prove (Montmelò 3^ giornata, oggi)

TEST BARCELLONA F1 2017, TEMPI E CLASSIFICA (3^ GIORNATA MONTMELO’, OGGI) – Siamo finalmente giunti alla terza e penultima giornata di test per la prossima stagione della Formula 1 in corso a Barcellona. Il circuito di Montmelò ospiterà anche in questa soleggiata giornata i principali protagonisti del prossimo mondiale della F1, che senza dubbio sfrutteranno ogni minuto possibile per mettere a punto set up e soluzioni in vista del prossimo campionato. Anche per la terza giornata di test il programma ufficiale non dovrebbe cambiare, con la prima bandiera verde che darà il via alla sessione di prove previsto per le ore 9.00, per poi chiedersi ufficialmente solo alle ore 18.00, con la solita oretta di pausa tra mattino e pomeriggio tra le ore 13.00 e le ore 14.00. Manco a dirlo anche per la giornata di oggi le monoposto più attese sulla pista di Montmelò sono la Mercedes e la Ferrari, che già nei primi giorni hanno dato davvero spettacolo mettendo a tabella delle performance davvero entusiasmanti sia nei giri più veloci che nel long run, sorprendendo anche i più cauti in casa a Maranello (uno tra tutti proprio l’AD Marchionne)

Chiaramente i tempi registrati e la classifica dei giro più veloci raccolti in questi giorni per le due scuderie, ma anche per gli altri piloti ai test di Barcellona hanno un valore puramente indicativo e potrebbero poi venir completamente capovolti dai primi risultati della prossima stagione della Formula. Va infatti notato come le scuderie stiano provando soluzioni differenti, con anche mescole diverse utilizzate per periodo molto variabili: con il penumatico notevolmente più largo anche quest’anno le gomme saranno un fattore decisivo nella stagione 2017 della F1. C’è invece grande preoccupazione in casa Redbull e McLaren, oltre che Sauber: le prime due giornate di test a Barcellona per la F1 hanno evidenziato per tutte tre le scuderie citate davvero grandi problemi, specialmente in casa di Alonso e Vandoorne dove la monoposto di Woking sconta un errore progettuale nella pompa dell’olio. Infine si spera nella terza giornata di vedere ancora con la vettura della casa svizzera il pilota italiano Antonio Giovinazzi che partecipando ai test di Montmelò in sostituzione dell0infortunato Werhlein ha mostrato davvero con grande risultati sia il suo grande talento che gli sviluppi introdotti dalla stessa Sauber per la prossima stagione.

Ricordiamo infine che le tutte le giornate di test Formula 1 2017 a Barcellona non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso di svolgimento nei dintorni di Barcellona.

