Test F1 Barcellona/ Tempi e classifica delle prove (4^ giornata, Montmelò, oggi)

TEST F1 BARCELLONA, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (4^ GIORNATA,MONTEMLO’ OGGI 10 MARZO 2017) – Siamo giunti all’ultima giornata dei test per la Formula 1 in corso a Barcellona: l’ultima occasione per testare le vetture protagoniste nella stagione 2017 della F1 prima dell’avvio del Mondiale, in un ultima unica sessione sulla posta ormai stra nota di Montmelò. A due settimane dall’inizio ufficiale del mondiale della F1 in Australia. Vediamo dunque il programma di questo ultimo turno: come al solito la bandiera verde sventolerà sulla pista di Montmelò alle ore 9.00 per dare avvio alle probe mentre l’ultima bandiera scacchi si vedrà alle ore 18.00 a chiusura die test: come già negli altri giorni dalle ore 13.00 alle ore 14.00 è in programma una pausa pranzo.

Difficile dire chi sarà il protagonista assoluto di questa ultima sessione di prove: in questi giorni hanno decisamente brillato diverse scuderie e diversi piloti, ma tra tutti gli occhi degli appassionati saranno senza dubbio puntati sulla Ferrari, dove oggi è atteso in pista a Barcellona Kimi Raikkonen. La rossa di Maranello appare infatti sotto al microscopio per capire quanto e quale è stato il miglioramento rispetto alla vettura precedente e quali potrebbero essere le reali ambizioni della Rossa per il mondiale della F1 2017. La stagione infatti appare già segnata dalla presenza della Mercedes, camion del mondo di F1 in carica, dove tra l’esordiente alle frecce d’argentoni Valtteri Bottas e il tre volte campione del mondo Hamilton appare difficile dire chi sarà la vera sorpresa della scuderia anglo tedesca. Quello che è certo è che Force India e Williams si sono riconfermate anche in questa seconda sessione di test a Barcellona tra le più veloci e affidabili vetture, mentre Redbull Toro Rosso, McLaren e Renault hanno registrato diversi problemi qui e lì variamente risolti.

Ricordiamo infine che come per tutte le giornate di test Formula 1 2017 a Barcellona, l’ultimo turno di prove non sarà visibile in diretta tv nella sua interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso di svolgimento nei dintorni di Barcellona.

