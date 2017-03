RED BULL REGISTRA LA FERRARI/ Video, spione con il fonometro cerca di carpire i segreti della Rossa

RED BULL REGISTRA LA FERRARI, VIDEO: ARRIVANO NOVITÀ DAI TEST A MONTMELÒ. INTANTO LA RED BULL RISCHIA LA SOSPENSIONE DALLA FIA (OGGI, 2 MARZO 2017) - La Red Bull registra i movimenti della Ferrari come mostrato da un video diventato virale, ma intanto rischia la sospensione da parte della Fia. Diversi siti specializzati riferiscono infatti del probabile controllo della legittimità delle soluzioni tecniche relative alle sospensione della casa anglo austriaca da parte della Federazione. Le notizie di stampa che filtrano per questo inizio di 2017 pare che sia già stato dato il "no" sul layout della Toro Rosso. Fu proprio la Ferrari a chiedere dei chiarimenti sulle sospensioni della Red Bull ma anche su quelle della Mercedes. Dalla Fia intanto arriva un chiarimento interessante dove leggiamo i cinque punti fondamentali tramite i quali saranno verificate queste situazioni per le monoposto nel 2017. Aspettiamo ad ore novità rispetto anche a quest'altro aspetto che potrebbe portare anche a delle decisioni molto importanti.

