Test F1 Barcellona 2017/ Tempi e classifica delle prove (4^ giornata, Montmelò oggi)

TEST F1 BARCELLONA 2017, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (4^ GIORNATA, MONTMELO’ OGGI) – Siamo giunti alla 4^ giornata, l’ultima della prima sessione di test ufficiali che la Fia ha messo in programma a Barcellona, sul circuito di Montmelò in vista dell’ormai sempre più prossima stagione 2017 della Formula 1. E’ ormai ora di fare i conti nelle dieci scuderie impegnate sulla pista spagnola, per comprende al meglio i dati raccolti in queste intense se giornate e metter a punto gli ultimi set up prima di affrontare una nuova pausa. Ricordiamo che però questi 4 giorni di test non sono stati gli ultimi prima dell’inizio ufficiale della F1 2017: dal 6 al 10 marzo infatti è prevista la seconda e ultima sessione di test per il 2017 della fomrula1 prima dell’inizio del mondiale e si terranno proprio qui a Barcellona.

Ma ricordiamo per l’ultima volta il programma ufficiale di questa 4^ giornata di prove della F1 a Montmelò: come le altre volte la bandiera verde che darà avvio alla sessione mattutina è attesa alle ore 9.00, mentre la bandiera a scacchi sventolerà per l’ultima volta alle ore 18.00, con la solita pausa pranzo prevista dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Curiosità della quarta giornata di prove, oggi la pista di Barcellona dovrebbe risultare allagata per permettere ai piloti presenti a Barcellona per questa intensa sessione di test della F1 di fare le consuete prove sul bagnato: già qualche giorno prima i responsabili di pista avevano fatto apposta delle prove di allagamento, ma al momento non è noto se la pista resterà bagnata per tutta la durata dei test oppure no. Senza dubbio sarà molto interessante tenere d’occhio la classifica dei tempi che le monoposto protagoniste metteranno a segno anche in queste condizioni così incerte, che spesso hanno condizionato il Mondiale della Formula 1 scorso. Sarà in questo senso interessante vedere come si comporteranno i compound portati dalla Pirelli che fino ad oggi pare abbiano convinto le diverse scuderie, che hanno dovuto affrontare la novità imposta della Fia di gomme molto più larghe. Come al solito non è stata fornita la star list ufficiale della quarta giornata di prove, visto che è possibile per i team presenti a Montmelò di schierare una sola vettura: inoltre va considerata che con la pista in condizioni di bagnato potrebbe essere “messa alla prova” da entrambi i piloti ufficiali.

Ricordiamo infine che le tutte le giornate di test Formula 1 2017 a Barcellona non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso di svolgimento nei dintorni di Barcellona.

