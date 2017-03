Michael Schumacher/ Morto lo zio prediletto del campione di Formula 1 (oggi)

Michael Schumacher (LaPresse)

MICHAEL SCHUMACHER, MORTO LO ZIO PREDILETTO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 MARZO 2017) - Non c'è pace per la famiglia di Michael Schumacher. Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia: la morte di Karl-Heinz Schumacher, il fratello del padre Rolf. Come riportato dal settimanale tedesco "Bunte", l'uomo di 65 anni è deceduto a causa del cancro. Lo zio paterno era adorato da Michael, che stravedeva per lui e che ne aveva fatto un punto di riferimento importante agli inizi della sua carriera, che portò poi Michael Schumacher a vincere per ben sette volte il Mondiale di Formula 1. Lo zio Karl-Heinz era un muratore e aveva lavorato anche nella squadra karting di Schumi. La scomparsa dello zio preferito da Michael risale allo scorso 26 febbraio, ma soltanto nelle ultime ore è stata resa nota la notizia attraverso la pagina Facebook della moglie Margret. Per la moglie Corinna, i figli Mick e Gina Maria e tutta la famiglia Schumacher è l'ennesimo dispiacere dopo quel maledetto 29 dicembre 2013, quando l'incidente sulle nevi francesi di Meribel rovinò per sempre la vita dell'ex campione del mondo di Formula 1. Quel tragico episodio di Méribel torna alla memoria ogni volta che arriva una notizia collegata a Schumacher, come in questo caso la morte dell'amato zio. I tifosi della Ferrari continuano infatti a farsi domande sulle condizioni di salute del loro idolo, ma purtroppo le notizie che arrivano dalla moglie Corinna sono sempre poche e non rassicuranti.

