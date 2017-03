Diretta/ Formula 1 F1, griglia di partenza e qualifiche live: cronaca e tempi (Gp Australia 2017 Melbourne)

Formula 1, un immagine dal Gp dello scorso anno (LaPresse)

DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA E POLE POSITION DEL GRAN PREMIO D'AUSTRALIA 2017 MELBOURNE, TEMPI LIVE E CRONACA (DOMANI 25 MARZO) - La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio d'Australia 2017 sul circuito di Albert Park a Melbourne, sede del primo Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che ormai da tradizione darà il via ad una nuova stagione. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 25 marzo 2017, sul circuito australiano. Le dieci ore di fuso orario fra l'Italia e Melbourne si faranno naturalmente sentire. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 4.00 italiane (le 14.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 7.00, le 17.00 locali.

Ricordiamo il format delle qualifiche, che a partire dalla terza gara del Mondiale 2016 è tornato ad essere quello delle stagioni precedenti. Quest'anno niente sorprese, dunque si prosegue con le prove ufficiali come le conosciamo. Tre manche (Q1, Q2 e Q3) con eliminazioni solo al termine di ciascuna sessione; al termine del Q2 rimarranno solamente 10 piloti, che saranno quelli che si giocheranno la pole position e più in generale le posizioni nelle prime cinque file della griglia di partenza nel Q3. In attesa di scoprire che cosa ci riserverà quest'anno la pista ricavata all'interno dell'Albert Park di Melbourne, andiamo a ripercorrere brevemente la storia della Formula 1 in Australia. Anche se il primo Gran Premio risale al lontanissimo 1928 a Phillip Island e nonostante il Paese australe abbia dato i natali a molti campioni, tra cui su tutti Jack Brabham (tre volte campione del Mondo fra il 1959 e il 1966), la prima edizione di un Gran Premio d'Australia valido per il Mondiale è piuttosto recente, dal momento che risale al 1985, probabilmente a causa della grande distanza dall'Europa che in precedenza sconsigliava la trasferta.

Per undici edizioni si corse ad Adelaide, e sono da ricordare soprattutto i Gran Premi del 1986, vinta da Alain Prost che così conquistò il titolo ai danni di Nigel Mansell che fu costretto al ritiro mentre era al comando, e del 1994 che vide l'incidente fra Michael Schumacher e Damon Hill: entrambi si ritirarono e il titolo andò per la prima volta in carriera al pilota tedesco. Dal 1996 invece si corre a Melbourne ed inoltre la gara passò dal termine all'inizio della stagione: nell'albo d'oro spiccano le quattro vittorie di Michael Schumacher, seguito a quota tre da Jenson Button, mentre a quota due vittorie troviamo fra gli altri Nico Rosberg (che vinse l'anno scorso) e Lewis Hamilton, che fra questi è rimasto l'unico in attività. Due successi anche per Kimi Raikkonen, mentre Sebastian Vettel e Fernando Alonso in Australia vantano solamente una vittoria a testa. Ma adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché l'inizio di una nuova stagione che aspettavamo ormai da mesi sta finalmente per arrivare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio d'Australia 2017 di Formula 1 a Melbourne sta per cominciare…

