Diretta/ Formula 1 prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (oggi, Gp Australia 2017 Melbourne)

DIRETTA FORMULA 1 PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GRAN PREMIO D'AUSTRALIA 2017 (MELBOURNE): TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI VENERDI' 24 MARZO) – La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d'Australia 2017 sul circuito di Melbourne, la gara inaugurale del Mondiale 2016. Si riaccendono i motori dopo l'inverno e per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 24 marzo: come sempre, anche quest'anno naturalmente il venerdì sarà dedicato alle prove libere. Bisogna tenere presente che ci sono ben dieci ore di fuso orario tra l'Italia e Melbourne, dunque gli orari non saranno di certo agevoli per gli appassionati italiani: la FP1 avrà inizio alle ore 2.00 italiane, quando sul circuito saranno le 12.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 6.00 (le 16.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente alla stessa ora della gara di domenica.

L'attesa è grande perché dopo un lungo inverno, ravvivato da soli otto giorni di test, da oggi si fa sul serio, anche se pure i tempi delle prove libere vanno sempre presi con cautela. Comunque siamo finalmente arrivati al primo Gran Premio e di conseguenza tutti dovranno iniziare a fare sul serio, senza i classici dubbi che circondano le prestazioni nelle qualifiche. La corsa si terrà sul circuito Albert Park di Melbourne, che ospita il GP di Australia a partire dall'ormai lontano 1996. Si tratta di un tracciato lungo 5,3 chilometri ed è una pista che richiede un grosso lavoro dal punto di vista aerodinamico, con una serie di curve difficili e ben pochi rettilinei di una certa lunghezza. Tutto il circuito costituisce un'alternanza di punte oltre i 300 chilometri orari e sterzate improvvise. Le curve sono dedicate ad alcuni dei piloti che hanno fatto la storia dell'automobilismo australiano e mondiale: Jones, Brabham, Whiteford, Lauda, Clark, Waite, Ascari, Prost.

Chi saranno i grandi protagonisti sul tracciato australiano? Il grande favorito sembra Lewis Hamilton, senza dubbio pilota di punta della Mercedes, anche se il rendimento che saprà offrire il suo nuovo compagno di squadra Valtteri Bottas, che ha preso il posto del campione del Mondo Nico Rosberg (ritiratosi dopo avere conquistato l'iride), sarà uno dei temi di maggiore interesse. La maggiore insidia per la Mercedes dovrebbe arrivare dalla Ferrari, perché sia Sebastian Vettel sia Kimi Raikkonen hanno fatto benissimo nei test. Pur con tutte le cautele del caso, possiamo affermare che la Ferrari ha le carte in regola per essere più protagonista rispetto all'anno scorso (non ci vuole molto) e dunque l'auspicio è che queste sensazioni possano essere confermate anche adesso che si fa sul serio.

Appare un po' più indietro la Red Bull, a causa soprattutto del motore Renault che per ora non sembra in grado di reggere il confronto con i propulsori di Ferrari e Mercedes, ma chi sta peggio è il binomio McLaren Honda. Il Mondiale non è ancora nemmeno cominciato, ma dalle premesse si annuncia un altro anno molto difficile per Fernando Alonso, che meriterebbe certamente di più. L'attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d'Australia 2017 di Formula 1 a Melbourne sta per cominciare…

