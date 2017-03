video incidente Joylon Palmer (da Twitter)

VIDEO INCIDENTE PALMER: IL PILOTA DELLA RENAULT FIRMA IL PRIMO "BOTTO" DEL MONDIALE 2017 DI FORMULA 1 - Joylon Palmer fa il botto, ma non ci riferiamo al suo tempo nelle prove libere: è suo il primo incidente del Mondiale 2017 di Formula 1, che fa il suo esordio a Melbourne con il Gran Premio d'Australia. Nel corso della seconda sessione delle prove libere, quindi durante la FP2, il pilota della Renault ha perso il controllo della sua vettura ed è finito contro le barriere. L'inglese stava percorrendo l'ultima curva quando ha perso il controllo della sua R.S.17: non è riuscito a controllare il sovrasterzo e quindi è andato a sbattere contro le barriere. La Renault di Palmer è rimasta ferma al centro della carreggiata dopo l'incidente, quindi la Direzione Gara ha dovuto sospendere la sessione: bandiere rosse e stop momentaneo. Il pilota britannico comunque non ha riportato alcuna conseguenza dopo l'incidente, ma di sicuro non può essere soddisfatto per il debutto nella nuova stagione: non l'ha cominciata nel migliore dei modi alla guida della sua Renault. Se non avete avuto modo di seguire in diretta l'incidente di Joylon Palmer, potete rivederlo grazie al video pubblicato dalla Formula 1 attraverso il suo account ufficiale su Twitter. Ve lo riportiamo di seguito.

