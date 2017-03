Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori (Gp Australia 2017 Melbourne)

LaPresse

FORMULA 1: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI (GRAN PREMIO AUSTRALIA 2017 MELBOURNE, OGGI DOMENICA 26 MARZO) – Oggi il Gran Premio d’Australia 2017 di Formula 1 sul circuito di Melbourne inizierà a comporre la classifica del Mondiale Piloti e quella del Mondiale Costruttori, anche se naturalmente si tratterà della prima di ben venti gare da disputare nel corso della stagione. Sarà dunque un primo parzialissimo bilancio, che comunque potrà darci qualche informazione su chi comincerà il nuovo Mondiale con il piede giusto e chi invece sarà subito costretto ad inseguire in un mondo spietato come quello della Formula 1, dove la lotta fra i top team si svolge a colpi di millesimi di secondo da guadagnare nel confronto con gli avversari.

Nel frattempo, andiamo per curiosità ad esaminare quale era stata la classifica finale del Mondiale di Formula 1 del 2016, che il 27 novembre scorso si era concluso con Nico Rosberg in festa per la conquista del titolo iridato che lo avrebbe poi spinto a decidere per il ritiro dall’agonismo. Rosberg ebbe la meglio su Hamilton al termine di una battaglia incredibile, durata tutto l’anno fra alti e bassi dei due piloti Mercedes, gli unici che ebbero la possibilità di lottare per la conquista del titolo. La differenza fu davvero minima, 385 punti contro i 380 per Lewis Hamilton, che vinse l’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi ma nulla poté fare per riaprire i giochi, dal momento che Nico scelse saggiamente di restargli alle spalle per difendere un secondo posto che per Rosberg era più che sufficiente. In totale furono 765 i punti per la Mercedes nel Mondiale Costruttori, un punteggio incredibile e che per Stoccarda non sarà facile ripetere.

Restarono molto lontane sia la Red Bull sia la Ferrari, che nel corso della scorsa stagione conquistarono rispettivamente 468 e 398 punti. Daniel Ricciardo vinse il Mondiale dei “terrestri” con 256 punti e un buon margine su Sebastian Vettel, che ottenne solamente 212 punti in una stagione molto difficile per lui e per la Ferrari. Appena alle spalle del quattro volte campione del mondo chiuse Max Verstappen, rivelazione dell’anno con i suoi 204 punti in una stagione iniziata come uno dei tanti e finita da protagonista assoluta, mentre furono 186 i punti conquistati da Kimi Raikkonen.

Tutte le altre scuderie chiusero ancora più lontane, a partire da una Force India comunque ottima per le proprie possibilità, che infatti riuscì a precedere una deludente Williams, che perse dunque la palma di miglior scuderia motorizzata Mercedes. Ancora più dietro la McLaren e di conseguenza pure Fernando Alonso, che pure quest’anno sembrano destinati ad essere tristi comprimari a causa dei troppi guai che affliggono la monoposto britannica e il suo motore Honda, mentre staremo vedere se in Williams la strana coppia formata dall’ex ritirato Felipe Massa e dal debuttante Lance Stroll saprà rilanciare le ambizioni della scuderia di Sir Frank.

