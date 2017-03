Diretta/ Formula 1 F1, griglia di partenza e gara live: tempi e vincitore (oggi, Gp Australia 2017 Melbourne)

Sebastian Vettel (LaPresse)

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GRAN PREMIO D'AUSTRALIA 2017 (MELBOURNE) LIVE: CRONACA, TEMPI, ORDINE D'ARRIVO, VINCITORE (OGGI DOMENICA 26 MARZO 2017) – Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Melbourne si corre il Gran Premio d'Australia 2017 sul circuito di Albert Park che ospita il primo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Melbourne). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 7.00 italiane, le 16.00 locali, dal momento che fra l'Italia e la città australiana ci sono ben nove ore di fuso orario (occhio pure al cambio dell’ora nella notte italiana). Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che dal 1996 fa parte del Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.303 metri, per un totale di 307,574 km e 16 curve che caratterizzano questo circuito.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA: LA FP3 - Ruggito Ferrari. Sebastian Vettel, in occasione della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 a Melbourne, centra il miglior tempo provvisorio girando in 1.23.380 millesimi. Pesanti i distacchi che il Ferrarista ha inflitto ai suoi avversari. Bottas e Hamilton inseguono su Mercedes a quasi mezzo secondo dalla Rossa di Maranello. L'altro a girare sotto il muro dell'1.24.000 è Kimi Raikkonen, che gira sei decimi più lento rispetto al suo compagno di squadra, comunque molto vicino alle due Mercedes. A sorpresa, in quinta posizione, la Renault di Hulkenberg, a testimonianza dei progressi compiuti dal motore francese, anche se il distacco (un secondo e 6 decimi) dalla vetta è enorme. In difficoltà le Red Bull. Ricciardo è solo sesto, peggio di lui fa Verstappen, che non fa meglio del dodicesimo tempo, indietro di quasi 3 secondi dal primo tempo fatto segnare da Vettel, su Ferrari. Sopra i 3 secondi l'ex campione del mondo Fernando Alonso, su Honda, che non fa meglio dell'1.26.556. Un disastro. Quattordicesimo tempo per lui.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA: LE QUALIFICHE - È di Lewis Hamilton la prima pole position della stagione di Formula 1 2017. Il fuoriclasse britannico mette da subito in chiaro le cose e stampa un giro cronometrato record di 1.22.188. Se, all'inizio, sembrava che nessuno potesse avvicinarlo, né il compagno di squadra né tantomeno la Ferrari, ecco spuntare sotto la bandiera a scacchi Vettel, che in 1.22.456 piazza la sua monoposto in prima fila, al fianco della Mercedes. Anche il distacco tra i due è risibile, pari a poco meno di 3 decimi. Rispetto agli anni passati, la Ferrari dunque, oltre che essere competitiva sul passo gara, è anche migliorata in qualifica, dove riesce a competere con la monoposto dominatrice degli ultimi anni. Non più un secondo di distacco o, quando andava bene, 5-6-7 decimi di ritardo, ma la consapevolezza di avere una macchina che quest'anno può andare veloce quanto, e forse più - ma questo ce lo dirà la pist dell'Albert Park di Melbourne - della Mercedes. Seconda fila che vede Bottas davanti a Raikkonen. Dunque, nelle prime quattro posizioni troviamo Mercedes - Ferrari - Mercedes - Ferrari. Probabilmente, vedremo tale schieramento ancora diverse volte nel corso della stagione. Bottas, al suo esordio in una competizione ufficiale su Mercedes, si è comportato egregiamente, trovando subito ritmo e piazzando un ottimo 1.22.481, a soli 3 centesimi da Vettel. Peggio di tutti ha fatto Raikkonen, che ha comunque mostrato di essere in gran forma. Nove i decimi di distacco dal miglior tempo di Lewis Hamilton. Qualifiche da dimenticare, invece, per la Red Bull. Per Ricciardo la Q3 non è neanche mai iniziata, essendosi reso protagonista di un incidente al suo giro lanciato. Partirà dalla decima posizione. Verstappen, quinto, non ha mai dato l'idea di poter acciuffare la seconda fila, girando sull'1.23 alto, e chiudendo a 1 secondo e 4 decimi dalla pole. Grosjean (Haas, motore Ferrari) è sesto, davanti a Massa e alle due Toro Rosso di Sainz e Kvyat, rispettivamente ottavo e nono. Alonso con la Mclaren partirà tredicesimo.

Siamo al primo Gran Premio del nuovo anno, dunque andiamo innanzitutto a scoprire le tante novità regolamentari, che senza dubbio garantiranno maggiori velocità, come abbiamo già visto pure nei test a Barcellona. Rispetto all’anno scorso abbiamo monoposto radicalmente diverse nelle dimensioni di molti elementi. L’ala anteriore incrementa la propria larghezza da 1650 mm a 1800 mm, mantenendo invariata l'altezza dal piano di riferimento. Complessivamente le monoposto saranno più larghe, si passerà dai 1800 mm dell’anno scorso a 2000 mm. Diversa anche la larghezza all'altezza delle pance che potrà arrivare a 1600 mm (l’anno scorso il massimo era 1400). Misure differenti anche per l’ala posteriore. Sarà più bassa, da 950 mm si passerà a 800 mm (misurati dal piano di riferimento) e anche più larga, poiché da 750 mm si passerà a 950 mm.

Le gomme avranno un chiaro impatto visivo e contribuiranno a disegnare monoposto più accattivanti. Ovviamente, saranno anche garanzia di maggior aderenza vista l'impronta a terra superiore. Il fornitore unico Pirelli ha sviluppato coperture del 25% più larghe. Il battistrada delle gomme anteriori sarà di 305 mm (fino al 2016 è stato di 245 mm), quello delle posteriori di 405 mm (325 mm la precedente misura). Invariato il diametro dei cerchi di 13", cambierà invece il diametro complessivo della ruota. Le slick misureranno 670 mm, le gomme intermedie 675 mm, le gomme full wet 680 mm. Nelle prime gare stagionali sarà il gommista a selezionare la quantità - uguale per tutte le squadre - di ciascuna delle tre mescole proposte per ogni singolo evento; questo in ragione del fatto che saranno poche le occasioni per testare le nuove gomme e le scelte si sarebbero dovute operare con un anticipo tale da rendere la selezione completamente al buio, prima ancora di disputare i test invernali a Barcellona. Costruzioni e mescole delle gomme saranno diverse, puntando a un minor degrado. Oltre al grip in curva, superiore anche per il maggior carico aerodinamico generato, l'interazione tra gomma e aerodinamica porterà a un abbassamento delle velocità di punta, frutto di una sezione frontale della gomma superiore e di una conseguente resistenza maggiore, ma ciò non toglie che i tempi sul giro si abbasseranno sensibilmente. Gomme più larghe implicano anche un peso supplementare, che andrà a sommarsi all'incremento di 20 kg deciso dal regolamento. Da 702 kg di peso minimo si passerà a 722 kg.

Per quanto riguarda i motori, si potranno utilizzare solo quattro power unit in tutto il campionato, ma cade il limite dello sviluppo attraverso i gettoni. I costruttori potranno evolvere a piacimento i propri motori, di fatto arrivando alla possibilità di tre pacchetti di sviluppo rispetto al propulsore omologato per l'utilizzo in Australia. Confermato il sistema di arretramento in griglia all'utilizzo della quinta power unit, ma non sarà più consentito effettuare sostituzioni multiple di componenti, scontando un'unica penalizzazione per ritrovarsi poi con una scorta di parti nuove da impiegare nei gran premi successivi, senza incorrere in ulteriori arretramenti in griglia. Il regolamento sportivo prescrive che solo l'ultima unità sostituita e portata in gara potrà utilizzarsi senza penalizzazioni negli appuntamenti seguenti. Destinata a regalare maggior spettacolo è la decisione adottata dalla FIA sulle partenze da fermo in caso di pista bagnata. Se lo riterrà opportuno, il direttore di gara farà iniziare la corsa dietro Safety Car, come accaduto quest'anno (Silverstone e Interlagos), tuttavia, nel momento in cui riterrà che le condizioni dell'asfalto siano sufficienti per far rientrare la SC, le monoposto non proseguiranno con la partenza lanciata, bensì torneranno in griglia per uno start da fermo, chiaramente con le medesime gomme utilizzate nei giri dietro Safety Car. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio d’Australia 2017 di Formula 1 sul circuito di Melbourne sta per cominciare…

