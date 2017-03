Test F1 Barcellona 2017/ Tempi e classica delle prove (1^ giornata, Montmelò, oggi)

TEST F1 BARCELLONA 2017, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (1^ GIORNATA, MONTMELO’, OGGI) La Formula 1 torna in pista da assoluta protagonista per la seconda e ultima sessione di test ufficiali in vista della prossima stagione 2017: le monoposto di F1 tornano a Barcellona, per l’ultima tre giorni di prove in programma sempre sulla pista di Montmelò, che già aveva fatto da sfondo alle prime prove occorse in spagna solo pochi giorni fa. Come da programma la Formula 1 si preparerà alla prossima stagione in una sessione di tre giorni, dal 7 al 10 marzo 2017 con il solito programma mantenuto già nella precedente sessione di prove. La bandiera verde sventolerà alle ore 9.00, mentre quella a scacchi chiuderà la giornata di test della F1 2017 alle ore 18.00:in mezzo la solita pausa pranzo fissata intorno alle ore 13.00-14.00.

Come solo settimana scorsa saranno dieci le scuderie presenti ai test ufficiali di Barcellona per la F1, e dopo quanto visto in precedenza saranno Mercedes e Ferrari ancor auna volta le scuderie più attese. Sia le frecce d’argento, che soprattutto le rosse di Maranello hanno dato grande prova di sé e degli sviluppi tecnologici portarti dopo un estate e un inverno di intenso lavoro per la prossima stagione 2017. Con loro ci saranno come al solito la Redbull e la Toro Rosso, con la scuderia di Faenza vista però in difficoltà nei precedenti test di Barcellona. Simili problemi anche in casa McLaren dove Alonso e Vandoorne hanno sofferto nei primi giorni di un grave problema progettuale con la pompa dell’olio. Hanno invece portato a Montmelò una bella vettura in grado di fare una buona prestazione almeno nei test sia Force India che la Sauber (dove ha fatto mostra di sé il nostro Antonio Giovinazzi, in sostituzione di Wehrlein, rientrante per questa seconda sessione). Prestazioni altalenanti invece per Haas e Renault che comunque hanno in merito di aver presentato e di poter presentare anche a questa session di test a Barcellona una monoposto valida. Il vero punto di domanda per questa prima giornata di test della F1 2017 a Barcellona riguarda l’effettiva presenza in pista della Williams: nel corso della seconda e terza giornata di prove occorse il 28 febbraio e il 1 marzo il nuovo pilota Lance Stroll è infatti incappato in due gravi incidenti che hanno danneggiato la monoposto a tal punto da non poter scendere in pista nella 4^ giornata di test. La scuderia è al momento in attesa di pezzi di ricambio, e solo qualche giorno fa aveva dato per “possibile” la sua presenza in pista oggi a Montmelò.

Ricordiamo infine che le tutte le giornate di test Formula 1 2017 a Barcellona non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso di svolgimento nei dintorni di Barcellona.

