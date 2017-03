Test F1 Barcellona 2017/ Tempi e classifica delle prove (2^ giornata Montmelò oggi)

TEST F1 BARCELLONA 2017, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (2^GIORNATA MONTMELO’ OGGI) – Siamo giunti alla seconda giornata di test per la Formula 1 2017 sul circuito di Barcellona: la F1 i prima di buttarsi a capofitto nella nuova stagione fa un ulteriore sosta sulla pista di Barcellona, dopo la prima sessione di prove occorse solo pochi giorni fa, dove le 10 scuderie impegnate potranno mettere a punto gli ultimi accorgimenti prima dell’inizio ufficiale del campionato. Il programma dei test della F1 per oggi segue la solita routine a cui ormai tutti gli appassionati sono abituati: la prima bandiera verde che darà l’avvio alla sessione mattutina è attesa alle ore 9.00 mentre la bandiera a scacchi chiuderà la giornata di prove alle ore 18.00: solita pausa pranzo di un’oretta circa prevista sulla pista di Montmelò dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

La prima giornata di test della F1 2017 ha visto tra i suoi protagonisti più brillanti la Ferrari e la Williams di Sebastian Vettel e la Williams di Felipe Massa: entrambe le monoposto si sono infatti messe in mostra sia nella classifica dei tempi che in numero di giri percorsi a Montmelò, dove nella giornata di ieri hanno superato i 122 giri (ovvero due Gp di Barcellona della F1) in maniera più che ampia, non trovando particolari intoppi nel proprio programma di lavoro. In termini di velocità va però ricordata anche la prestazione della Redbull di Ricciardo, spesso tra i primi nella graduatoria dei giri più veloci, ma con meno giri a cui fare riferimento. Comportamento invece forse insolito per la Mercedes di Hamilton, in pista a Barcellona nel mattino e Bottas: per la seconda volta le frecce d’argento sono state superate in kilometraggio dalle altre scuderie e anche in termini di giri più veloci i risultati potrebbero apparire inferiori alle aspettative. Ciò però non deve preoccupare i tifosi: la Mercedes sta al momento studiando il migliore assetto aerodinamico, che meglio si confà alle line della W08.

Ricordiamo infine che le tutte le giornate di test Formula 1 2017 a Barcellona non saranno visibili in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso di svolgimento nei dintorni di Barcellona.

