Test F1 Barcellona/ Tempi e classifica delle prove (3^ giornata, Montmelò oggi)

TEST F1 BARCELLONA, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (3^ GIORNATA MONTMELO’ OGGI) – E’ in programma per oggi la terza giornata di test della Formula 1 che si prepara alla sua stagione 2017 sulla pista spagnola di Montmelò, dove tradizionalmente la F1 corre per il Gran Premio di Barcellona. Come nelle altre giornata anche per oggi la bandiera verde che darà di fatto il via al penultimo giorno disponibile di prove alle ore 9.00, mentre la bandiera a scacchi sventolerà per l’ultima volta sulla pista spagnola alle ore 18.00: come di consueto sarà programma una pausa pranzo di un’or atra le 13.00 e le ore 14.00, al cui inizio sarà possibile vedere alcuni piloti impegnati per qualche minuto in alcune prove di partenza dalla pit lane di Montmelò, prima di ritornare ai box.

La seconda giornata di test a Barcellona per la F1 del 2017 ha visto ben poco traffico in pista rispetto alle precedenti sessione e molto lavoro ai rispettivi box: il tempo corre e mancano solo due settimane all’inizio ufficiale del Mondiale della Formula 1 per cui si deve lavorare al doppio della velocità per metter a punto il miglior set up possibile in vista del campionato. In questo senso appare molto significativo il comportamento della Ferrari tenuta nella giornata di ieri, dove tra le mani di Kimi Raikkonen (vittima di un “lungo” in curva tre che però non ha portato ad alcun intoppo o fastidio nella programma di lavoro o nella monoposto) la SF 70 H ha messo a tabella molti giri in meno rispetto agli altri giorni, mettendo però sotto il microscopio il comportamento nella vettura e specialmente la tenuta delle gomme posteriori, affinando anche gli ultimi accorgimenti aerodinamici. Molto più ricco invece il programma della William e della Mercedes, dove si sono avvicendati Massa-Stroll e Bottas-Hamilton: entrambe le vetture della F1 si sono confermate sia in velocità che in affidabilità, con grande gioia dei box e dei tifosi. Già nella giornata di ieri e atteso anche nel 3^giormo di test a Barcellona è stato il pilota della Sauber Wehrlein, che assente elle precedenti sessioni di prove per problemi al collo (dove era stato sostituito egregiamente dal nostro Antonio Giovinazzi) è ora a disposizione della casa svizzera.

Ricordiamo infine che come per tutte le giornate di test Formula 1 2017 a Barcellona, anche il 3^ turno di prove non sarà visibile in diretta tv nella loro interezza: la piattaforma satellitare di Sky ha però promesso ampia copertura sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) che su Sky Sport F1 (numero 207) con numerosi collegamenti dalla pista di Barcellona e momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. In questo senso ricordiamo l’appuntamento con Speciale Race Anatomy Test su Sky sport F1 in programma alle ore 20.30. Sarà confermata anche la diretta streaming video degli appuntamenti sopra citati tramite l’applicazione SkyGo. Consigliamo pertanto di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, per avere molte importanti informazioni ufficiali circa le prove in corso di svolgimento nei dintorni di Barcellona.

