La festa di Lewis Hamilton,vincitore del Gp Cina 2017 (LaPresse)

FORMULA 1 VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA (GP CINA 2017 SHANGHAI) -La Formula 1 ha fatto tappa questo weekend a Shanghai per il Gp della Cina 2017. secondo appuntamento del Mondiale della F1: gara senza dubbio emozionante, resa ancor più viva e incerta dalla incognita meteo e da una pioggerellina che ha spesso reso difficili le cose in questo weekend. La bandiera a scacchi ha visto come vincitore Lewis Hamilton e la sua Mercedes, seguito da Vettel su Ferrari e Verstappen, pilota della Redbulll, al termine di una prova senza dubbio molto divertente. Andiamo quindi a vedere i momenti salienti di questo Gp Cina 2017 a Shanghai, facendo infine un breve focus sulla situazione in classifica del mondiale piloti e costruttori della F1 2017. La gara sull’asfalto di Shanghai ha avuto inizio con l’incognita meteo e soprattutto lo spauracchio di una pista non completamente asciutta: i piloti pertanto hanno scelto di montare le gomme da bagnato, questo a causa dell’umidità che permane in pista. Nessun problema nel giro per installation lap, con i piloti che si schierano in griglia di partenza senza accusare problemi: si parte! CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DEL GP CINA 2017 (FORMULA 1, da video sky)

La partenza Gp di Cina 2017 vede un ottimo spunto da parte di Hamilton, e Vettel che parte accanto al campione britannico, sconta invece un avvio meno brillante, pur riuscendo comunque a non farsi beffare da Bottas, che invece parte della terza posizione in griglia. Splendido invece lo sprint della Redbull di Verstappen, che da 16^ sale alla settima posizione dopo la prima curva del circuito di Shanghai: problematica invece la partenza di Stroll che va lungo, e si impantana nella ghiaia dopo un piccolo testa a coda senza conseguenze. Entra in scena quindi la Virtual Safety car e Vettel ne approfitta per montare le gomme slick, visto che la pista del Gp di Cina 2017 si sta velocemente asciugando: l’azzardo funziona per le Ferrari ma non per la Sauber di Giovinazzi. Il giovane pilota italiano nella curva dopo il rettilineo spinge troppo e mettendo una gomma sull’erba bagnata perde il controllo della sua vettura andando a sbattere contro il muretto, il medesimo dell’incidente occorso nelle qualifiche. I piloti sono costretti a transitare dalla pit line per permettere ai commissari la pulizia della pista, e molti sfruttano la situazione per cambiare i pneumatici.

All’ottavo giro del Gp di Cina 2017 termina il regime della safety car, e immediatamente Verstappen, che nel frattempo grazie alla girandola dei pit era salito in 4^ posizione, infila Raikkonen e si porta in 3^ posizione. All’undicesimo giro ennesimo sorpasso di Verstappen, davvero scatenato a Shanghai, che infila il compagno di squadra Danierl Ricciardo all’esterno su un punto veramente impossibile, e si lancia all’inseguimento di Hamilton, primo in testa con la sua Mercedes. Il tre volte campione del mondo della F1 segna il giro più veloce e al momento pare che possa essere impensierito solo dalla Redbull dell’olandese: le Ferrari infatti al momento non metto paura, anche perché rimangono bloccate da Ricciardo che fa da tappo alle spalle del compagno di squadra. Al 20° giro Vettel non riesce più a tenere a freno la sua impazienza e attacca il compagno di squadra Kimi Raikkonen, mettendo nel mirino l’australiano quando mancano poco più di una trentina di giri alla bandiera a scacchi.

Passano due giri e il tedesco della Rossa di Maranello lancia l’attacco a Ricciardo, portando a casa un sorpasso fenomenale a ruote bloccate in curva 5, tra le azioni più belle di questo Gp di Cina 2017. Esaltato dal sorpasso, il tedesco della Rossa punta subito Verstappen, macinando centesimi preziosissimi, e facendo ruggire la Ferrari SF 70H: dopo un giro veloce si incolla agli scarichi della Red Bull. Al 28^ giro Vettel prepara il sorpasso, ma lo anticipa il giovane olandese che effettua un piccolo errore e libera la strada per il sorpasso della Rossa di Maranello che vola così al secondo posto dietro a Hamilton. La Red Bull richiama il suo pilota per il cambio gomme, e Verstappen rientra dietro a Bottas che deve subire l’onta del secondo sorpasso di giornata. Si ritira nel frattempo Alonso: ennesimo problema per la McLaren e secondo ritiro stagionale per lo spagnolo.

Al 35° giro si ferma Vettel con il muretto Ferrari che si copre su Verstappen, e nel contempo si ferma anche Hamilton che comunque riesce a conservare la prima posizione: dopo quanto successo al Gp d’Australia la casa delle frecce d’argento non si fa più beffare sulla strategia. Pit stop anche per Raikkonen mentre nel 40° Vettel fa segnare un nuovo giro veloce. Si affronta ora un momento di relativa calma sulla pista di shanghai dove i duelli si concentrano per lo più sui tempi che in pista: al 51° giro però Ricciardo riesce a riprendere Verstappen, ma non gli riesce il sorpasso sul finale sul compagno di squadra. Alla fine il podio del Gp Cina 2017 sarà composto da Hamilton, Vettel e Verstappen, medaglia di legno per Ricciardo. La classifica del mondiale piloti della Formula 1 al termine del Gp di Cina 2017 vede in testa a pari merito Vettel e Hamilton a quota 43 punti, seguiti da Verstappen, Bottas e Raikkonen, rispettivamente a quota 25-23 e 22 punti ciascuno: per il mondiale costruttori invece in testa vi è la Mercedes con 66 punti, ad appena una lega di distanza dalla Ferrari, con il terzo gradino che va alla Redbull a quota 37 punti.

