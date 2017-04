Formula 1/ News, ritorna Wehrlein su Sauber al Gp del Bahrain 2017, Giovinazzi saluta

Antonio Giovinazzi, sostituto di Wehrlein in Sauber (LaPresse)

FORMULA 1 NEWS, RITORNA PASCAL WEHRLEIN SU SAUBER AL GP DEL BAHRAIN 2017 - Qualche giorno fa la Sauber ha annunciato il ritorno del suo pilota ufficiale Pascal Wehrlein sulla monoposto della casa svizzera al prossimo appuntamento del mondiale della Formula 1, ovvero il Gp del Bahrain 2017. Sarà quindi il tedesco a accompagnare Ericsson in questo evento sulla pista di Sahkir, che pare quindi completamente rientrato dall’infortunio che aveva portato il giovane pilota italiano Antonio Giovinazzi a sostituirlo. Il pilota di Martina Franca, terzo uomo Ferrari (la scuderia di Maranello motorizza la Sauber) era stato infatti solo prestato “pro tempore” alla scuderia gialloblu in attesa che il suo pilota ufficiale, infortunato, potesse riornare senza rischi in pista. Lo stesso Wehrlein aveva già espresso parole incoraggiati rispetto al suo pronto recupero, comunque atteso per il Gp di Russia a Sochi: il duro lavoro di allenamento e di riabilitazione hanno però dato i suoi frutti prima del tempo e il tedesco è riuscito a ritornare in pista con qualche giorni di anticipo.

FORMULA 1 NEWS, RITORNA WEHRLEIN, GIOVINAZZI SALUTA- Antonio Giovinazzi, dopo appena due appuntamenti della Formula 1 2017 sarà quindi costretto salutare la pista ufficiale per ritornare al suo ruolo di terzo uomo Ferrari. Il giovane pilota italiano infatti aveva potuto esordire in F1 sostituendo l’infortunato pilota della Sauber Pascal Wehrlein, ora però completamente ripreso dall’infortunio. Ricordiamo infatti che il tedesco era rimasto vittima di un brutto infortunio conseguito lo scorso gennaio in occasione del Race of Champions: la diagnosi aveva declamato al frattura di alcune vertebre del collo, il cui completo recupero ha abbisognato di molto lavoro e tempo. Come è infatti noto la formula 1 moderna comporta un grave stress per la colonna vertebrale e sul collo dei piloti, i quali devono essere molto allenati per poter disputare senza incorrere in gravi problemi qualsiasi Gp. Sarà quindi il Gp del Bahrain 2017 l’esordio nel mondiale di Wehrlein, mentre è stato quello di Cina l’ultimo, di Giovinazzi, purtroppo concluso ai box per incidente.

