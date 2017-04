Diretta/ Formula 1 prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (oggi, Gp Bahrain 2017 Sakhir)

Diretta Formula 1 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN 2017 (SAKHIR): TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI VENERDI' 14 APRILE) – La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2017 sul circuito di Sakhir, la terza gara del Mondiale 2016. Si riaccendono i motori, per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 14 aprile: come sempre, anche stavolta naturalmente il venerdì sarà dedicato alle prove libere. Bisogna tenere presente l’ora di fuso orario tra l'Italia e la Nazione araba, ma gli orari delle varie sessioni sulla pista che sorge a breve distanza dalla capitale Manama (ma già nel deserto) saranno condizionati soprattutto dal fatto che si correrà in notturna: la FP1 avrà inizio alle ore 13.00 italiane, quando sul circuito saranno le 14.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 (le 18.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente alla stessa ora della gara di domenica e quindi dopo il tramonto, situazione ideale per attenuare il grande caldo che invece ci sarà nella FP1, programmata in pieno pomeriggio.

Vivremo una Pasqua di grandi emozioni grazie alla Formula 1. Le due gare finora disputate in stagione in Australia e in Cina ci hanno infatti detto che quest’anno la Ferrari può davvero combattere ad armi sostanzialmente pari con la Mercedes. Il Mondiale è ancora lunghissimo e le variabili che potrebbero cambiare numerose, ma per adesso ci godiamo l’equilibrio, che nel Circus mancava da molti anni. Anche lo spettacolo sembra trarne benefici, almeno in condizioni come quelle che si sono venute a creare a Shanghai: vero che i nuovi regolamenti rendono più complesso sorpassare, ma la conseguenza è che i duelli adesso sono “veri”, meno condizionati dal Drs e altri artifici. Come esempio si può citare il sorpasso di Sebastian Vettel su Daniel Ricciardo in Cina, che ha fatto tornare in mente duelli di epoche lontane. La Ferrari può anzi avere pure qualche rimpianto per quello che è successo a Shanghai, perché senza la Safety Car per l’incidente ad Antonio Giovinazzi probabilmente la strategia della Rossa avrebbe potuto risultare decisiva, come già era stato a Melbourne.

Adesso tutti attendono con ansia quello che succederà a Sakhir, pista dove le variabili da considerare sono moltissime: ad esempio la temperatura, il fatto di correre in notturna e naturalmente il deserto, dunque la possibilità di pista sporca, in particolare se dovesse esserci vento. Vedremo chi si adatterà meglio a queste variabili, senza dimenticare la Red Bull che sembra già in recupero dopo le difficoltà in Australia: le ‘lattine’ probabilmente non sono ancora ai livelli di Ferrari e Mercedes, soprattutto in termini di motore, ma guai a sottovalutare Max Verstappen e Daniel Ricciardo, che punteranno ad essere protagonisti di spicco anche in questo weekend pasquale. L'attesa per quanto succederà in questo weekend sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Bahrain 2017 di Formula 1 a Sakhir sta per cominciare…

