Diretta/ Formula 1 F1, griglia di partenza, qualifiche live: pole position e tempi (oggi, Gp Bahrain 2017)

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, POLE POSITION, QUALIFICHE E FP3 DEL GP DEL BAHRAIN 2017 A SAKHIR: CRONACA E TEMPI (OGGI SABATO 15 APRILE 2017) - La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2017 sul circuito di Sakhir, sede del terzo Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che sorge di fatto nel deserto, sia pure a poca distanza dalla capitale Manama. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 15 aprile 2017, appunto sul circuito di Sakhir. Una sola ora di fuso orario non costituirà un problema, tuttavia bisogna tenere presente che si gareggerà in notturna per limitare l’effetto delle alte temperature del deserto, che naturalmente dopo il tramonto si fanno sentire meno. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 14.00 italiane (le 15.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 17.00, le 18.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA E QUALIFICHE LIVE, LE PROVE LIBERE: VETTEL IMPRENDIBILE? LA RED BULL PRONTA A CAMBIARE - La Ferrari ha ridotto ulteriormente le distanze dalla Mercedes: è questo il primo dato emerso dalle prove libere - Fp1 e Fp2 - del GP del Bahrain. Sebastian Vettel è stato il più veloce sia nella prima sia nella seconda sessione, mentre Lewis Hamilton ha mostrato un buon passo gara. Il pilota britannico ha chiuso la top five: secondo il compagno Vallteri Bottas, terzo Daniel Ricciardo davanti a Kimi Raikkonen. Neppure un piccolo problema elettrico, un guasto alla centralina, ha frenato Vettel. Nella seconda parte della FP2, però, si è fatto notare Kimi Raikkonen. I piloti in questa fase hanno montato gomme soft e aumentato il carico di benzina per simulare il passo gara: il finlandese è stato il più veloce, Lewis Hamilton a 238 millesimi. Non è tutto oro quello che luccica, perché la Ferrari ha avuto il suo bel da fare durante le prove libere del GP del Bahrain: nella FP1 è andato in fumo il motore di Kimi Raikkonen, mentre nella FP2 Sebastian Vettel è uscito fuori perché la macchina si è spenta all'improvviso. Nel primo caso si è trattato di un surriscaldamento della power unit, nell'altro di un guasto alla centralina che ha portato allo spegnimento dei comandi sul volante del pilota tedesco. La Red Bull intanto sta valutando di cambiare qualcosa: potrebbe rivedere l'aerodinamica delle RB13 di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, visto che i risultati finora non sono esaltanti.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, POLE POSITION, QUALIFICHE E FP3 DEL GP DEL BAHRAIN 2017 A SAKHIR: COSA C'E' DA SAPERE (OGGI SABATO 15 APRILE 2017) - Ricordiamo il format delle qualifiche, che a partire dalla terza gara del Mondiale 2016 è tornato ad essere quello delle stagioni precedenti. Quest'anno niente sorprese, dunque si prosegue con le prove ufficiali come le conosciamo. Tre manche (Q1, Q2 e Q3) con eliminazioni solo al termine di ciascuna sessione; al termine del Q2 rimarranno solamente 10 piloti, che saranno quelli che si giocheranno la pole position e più in generale le posizioni nelle prime cinque file della griglia di partenza nel Q3. Prima di tuffarci sull'attualità, diamo però uno sguardo alla storia del Gp del Bahrain. Questa gara fece il suo debutto nel 2004, anno in cui vide la vittoria di Michael Schumacher in una stagione dominata dal tedesco e dalla Ferrari. Nelle due stagioni successive ecco però la doppietta di Fernando Alonso al volante della Renault, nei Mondiali dei titoli iridati dello spagnolo (2005 e 2006). Nel 2007 e 2008 riecco vincente la Ferrari, in entrambi i casi per merito di Felipe Massa, che ha un feeling speciale con questo circuito. Dopo la parentesi del 2009, anno decisamente anomalo che vide il successo di Jenson Button e della Brawn Gp sia in Bahrain sia a fine anno, nel 2010 tornano protagonisti Alonso e Massa, che regalarono alla Ferrari una memorabile doppietta nel primo Gran Premio dello spagnolo al volante di una Rossa.

Pausa forzata nel 2011, quando la corsa fu annullata a causa della travagliata situazione politica del Paese mediorientale, coinvolto nella cosiddetta Primavera araba, che avrebbe messo in dubbio il Gran Premio anche in anni successivi, senza però che si arrivasse ad altre cancellazioni. Nel 2012 ci fu la prima di due vittorie consecutive di Sebastian Vettel con la Red Bull. Dopo Seb, ecco un'altra doppietta: quella di Lewis Hamilton nel 2014 e nel 2015. Per la Mercedes possiamo invece parlare di tripletta, perché nel 2016 vinse Nico Rosberg, che proprio grazie ad un inizio trionfale avrebbe infine strappato al compagno di squadra il titolo iridato. Da segnalare che fu proprio a partire dal 2014 che da queste parti si gareggia in notturna: fu un'innovazione voluta per celebrare il decennale del debutto e il 900° GP della storia del mondiale di Formula 1, che è stata confermata poi anche nelle stagioni successive. Ma adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Bahrain 2017 di Formula 1 a Sakhir sta per cominciare…

