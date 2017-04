Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Bahrain 2017 Sakhir (oggi)

Classifica Formula 1 - LaPresse

FORMULA 1: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI (GRAN PREMIO BAHRAIN 2017 SAKHIR, OGGI DOMENICA 16 APRILE) – Oggi sarà una Pasqua speciale per gli appassionati di Formula 1, perché il Gran Premio del Bahrain 2017 sul circuito di Sakhir ci darà indicazioni significative circa la classifica del Mondiale Piloti e quella del Mondiale Costruttori di un Campionato del Mondo che è appena iniziato, ma che ci sta già regalando emozioni e una situazione decisamente interessante. Infatti dopo le gare di Melbourne e Shanghai abbiamo Sebastian Vettel e Lewis Hamilton appaiati al comando della classifica Piloti, entrambi a quota 43 punti frutto di una vittoria e di un secondo posto a testa. Dunque per ora la Mercedes non sta dominando come era accaduto nelle tre stagioni precedenti: lo conferma anche la classifica Costruttori, dove le Frecce d’Argento sono al comando ma con una sola lunghezza di vantaggio sulla Ferrari - 66 punti contro 65 -, che per il momento regge benissimo il confronto e sostanzialmente pareggia anche il confronto fra le seconde guide finlandesi, con Valtteri Bottas che ha un punto di vantaggio su Kimi Raikkonen, dal quale a dire il vero ci si attendeva qualcosa di più, come il presidente Sergio Marchionne ha fatto notare in modo molto chiaro a Shanghai. Se davvero la stagione proseguirà sul filo dell’equilibrio, sarà infatti fondamentale che Raikkonen possa aiutare in modo concreto Vettel e la Ferrari nella lotta per i due titoli.

Shanghai ci ha detto che sembra in crescita anche la Red Bull, che ha portato Max Verstappen al terzo posto e Daniel Ricciardo al quarto: guai a sottovalutare le ‘lattine’, anche se a dire il vero non sembrano ancora in grado di lottare per la vittoria, come dimostra il ritardo accusato nei confronti della scatenata coppia di testa - per Verstappen 45 secondi da Hamilton e 39 da Vettel. I due piloti del team anglo-austriaco possono però approfittare della distanza che sembra esserci fra i due fenomeni e le rispettive seconde guide per inserirsi almeno nel duello per il podio e consolidare lo status di terza forza del Mondiale, che peraltro nessuno può mettere in dubbio, considerando pure che la Williams apre in difficoltà, tra un Felipe Massa che è stato richiamato dalla pensione (sportiva) e un Lance Stroll che invece ha ancora moltissimo da imparare prima di azzardare un paragone con il Golden boy Verstappen. Stanno facendo molto bene in rapporto alle possibilità la Force India e la Toro Rosso, che però di certo non possono pensare di mettersi al livello della Red Bull. Meglio invece stendere un velo pietoso sulla McLaren-Honda, pur con tutto il dispiacere impossibile per la mediocrità nella quale si trova forzatamente relegato un certo Fernando Alonso, che meriterebbe molto di più.

CLASSIFICA PILOTI

Vettel Ferrari 43

Hamilton Mercedes 43

Verstappen Redbull 25

Bottas Mercedes 23

Raikkonen Ferrari 22

Ricciardo Redbull 12

Sainz Toro Rosso 10

Massa Williams 8

Perez Force India 8

Mangnussen Haas 4

Kvyat Toro Rosso 2

Ocon Force India 2



CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes 65

Ferrari 65

Red Bull 37

Toro Rosso 12

Force India 10

Williams 8

Haas 4

© Riproduzione Riservata.