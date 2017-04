Diretta/ Formula 1 F1 griglia di partenza, orario tv e gara live: podio, vincitore (oggi, Gp Bahrain 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GP DEL BAHRAIN 2017 LIVE: VINCITORE E PODIO (OGGI 16 APRILE 2017) – Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Sakhir si corre il Gran Premio del Bahrain 2017 sul circuito che ospita il terzo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Sakhir). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 17.00 italiane, le 18.00 locali, dal momento che fra l'Italia e la Nazione del Golfo Persico c’è una sola ora di fuso orario, ma che si gareggia in notturna, anche per ridurre l’effetto delle alte temperature, che sotto la luce del sole sarebbero decisamente pesanti da sostenere. Diamo pure alcune informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che comunque è ben nota, dal momento che fin dal 2004 fa parte del Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,238 km. Sono 15 le curve che caratterizzano questo circuito, che comprende sia tratti tortuosi sia alcuni rettilinei decisamente lunghi, tra i quali naturalmente quello del traguardo ma anche quello fra le curve 10 e 11, che sono i due tratti sui quali si potrà attivare il Drs.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GP DEL BAHRAIN 2017 LIVE: LE QUALIFICHE – Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 iniziano in condizioni ottimali, la temperatura in pista è molto simile a quella di domani, e tutti i piloti sono pronti a dare il massimo. Nelle Q1 immediatamente un’esclusione eccellente quella di Carlos Sainz che deve posteggiare la sua Toro Rosso a causa di un guasto di natura imprecisata, fuori anche Perez, Vandoorne, Ericsson e Magnussen. Secondo turno di qualifiche che vede immediatamente Hamilton mettere a segno un giro veloce, l’inglese non fa mistero di puntare alla settima pole consecutiva e gli osservatori sono sicuri che farà di tutto per ottenere la prima posizione sulla griglia. Alla fine delle prove è il suo il primo tempo, un escluso eccellente anche in questa sessione, con Alonso che per un problema elettrico deve abbandonare il sogno di entrare con la sua McLaren nella fase finale delle qualifiche. Fuori dai giochi anche Stroll, Wherlain al rientro nel circus della F1, e Kvyat che con la sua Toro Rosso nel giro lanciato compie un errore e non riesce a centrare il tempo. Q3 finali che iniziano subito con i giochi d’artificio, in pista le due Mercedes, a Bottas che fa immediatamente un ottimo tempo risponde Hamilton che al secondo giro riscrive il record della pista. Le prove vedono dopo gli attacchi iniziali un fase di stanca, con i piloti che si concentrano per gli ultimi minuti. A cinque minuti dal termine tutti in pista, con Hulkenberg che sale in sesta posizione ma che viene scavalcato immediatamente da Verstappen. Ultimo giro al cardiopalma, con Bottas che taglia il traguardo con il miglior tempo, devono però concludere il giro lanciato le due Ferrari e Hamilton, nessuno di essi si migliora e cosi il finlandese conquista la sua prima Pole. Alla fine il cronometro dirà che la prima fila sarà tutta d’argento con Bottas che sopravanza il compagno di squadra per 23 millesimi di secondo. A seguire la Ferrari di Vettel (in ritardo di quasi mezzo secondo) affiancato a Ricciardo. Terza fila per Raikkonen e Verstappen, con quest’ultimo a quasi un secondo dal leader.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GP DEL BAHRAIN 2017 LIVE: LE FP3 – Nell’ora di Prove Libere 3, prove che precedono quelle che stabilirà le posizione di partenza, in evidenza la Red Bull di Verstappen, il giovane pilota olandese è stato autore di un giro lanciato veramente entusiasmante, giro che ha portato alla prima posizione con il tempo di 1’32’’194. Dietro il pilota della scuderia austriaca la Mercedes di Lewis Hamilton attardato di 110 millesimi. Molto dietro le migliori con Vettel che si aggiudica il terzo tempo, con un ritardo di oltre mezzo secondo, a seguire tutti gli altri, con la seconda Ferrari che si posiziona in quinta posizione. Da segnalare un piccolo incidente a Romain Grosjean che con la sua Hass è andato a muro danneggiando l’alettone, l’incidente ha portato alla sospensione delle prove allo scopo di liberare la pista dai detriti della monoposto.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GRAN PREMIO DEL BAHRAIN 2017 (SAKHIR) LIVE: COSA C'E' DA SAPERE (OGGI DOMENICA 16 APRILE 2017) – I temi d’interesse sono davvero tanti, adesso spendiamo qualche riga per Fernando Alonso, che a Sakhir ha vinto per ben tre volte in carriera ma adesso deve fare i conti con una McLaren-Honda che proprio non riesce a progredire. Negli scorsi giorni è arrivata la notizia che Fernando a fine maggio disputerà la 550 Miglia di Indianapolis, rinunciando anche al Gran Premio di Montecarlo pur di gareggiare nella leggendaria gara americana, segno però di un interesse che si sta allontanando dalla Formula 1. Potrebbe essere l’inizio di una seconda carriera per Alonso? In ottica italiana bisogna ricordare che al volante della Sauber è tornato il pilota titolare Pascal Wehrlein, dunque non vedremo in azione il nostro Antonio Giovinazzi, reduce da un fantastico debutto in Australia e poi da un Gran Premio decisamente più sofferto in Cina, con incidente sia nelle qualifiche sia in gara. Tutta esperienza che comunque gli tornerà utile, sperando che al più presto il pilota pugliese possa avere un’altra chance.

Dal punto di vista tecnico, alcune interessanti informazioni sul Bahrain International Circuit ci vengono offerte dalla Brembo, che ci fornisce dati che ci premettono di comprendere come questa sia una delle gare più impegnative del calendario per quanto riguarda i freni: il 20% del tempo di percorrenza di un giro viene percorso in frenata, in particolare la frenata più impegnativa è quella della curva 1, al termine del rettilineo del traguardo. Un'altra difficoltà è legata alle alte temperature che rendono difficile smaltire il calore generato in frenata, anche se dopo il tramonto questo problema dovrebbe sentirsi meno. In gara, al termine dunque dell’intero weekend, si dovrebbe invece soffrire poco per lo sporco in pista, ma sarà in ogni caso doveroso prestare attenzione quando si esce dalla traiettoria più gommata. Elemento che rende ancora più impegnativa la guida su una pista già di suo tecnica e veloce, che di conseguenza richiede il massimo della concentrazione. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento di scoprire che cosa succederà in questa Pasqua all’insegna del grande automobilismo in notturna: la diretta della gara del Gran Premio del Bahrain 2017 di Formula 1 sul circuito di Sakhir sta per cominciare…

