Formula 1/ Video highlights e classifica: Vettel vince e sorprende tutti ancora una volta (GP Bahrain 2017)

FORMULA 1 VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA (GP BAHRAIN 2017 MANAMA) - Gran premio del Bahrain di Formula 1 che inizia con l’incognita legata alle qualifiche e all’affidabilità delle rosse di Maranello, capace ieri di far vedere un ottimo tempo in giro ma che al contempo hanno evidenziato qualche problema di affidabilità. Tutti i piloti in pista per il giro di formazione, partiti.

Ottimo scatto di Vettel che in partenza brucia un Lewis Hamilton che lascia pattinare un po’ troppo le gomme, il tedesco si mette dietro Bottas e inizia a fare una gara meravigliosa sotto il profilo dei tempi. Primi giri dedicati ad una lotta senza quartiere tra Raikkonen e Massa, con il finlandese che ancora una volta si è fatto sorprendere in partenza. La Ferrari decide per una tattica aggressiva e richiama ai box Vettel, il cambio gomme porta ad un sorpasso in pista e fa ottenere al tedesco la prima posizione. La strategia della rossa è seguita anche dalla Red Bull, Verstappen però all’uscita evidenzia qualche problema ai freni e va lungo finendo l sua corsa sulle protezioni esterne. La gara vede un ingresso ai box delle due Mercedes, lo sbaglio di strategia del muretto delle frecce d’argento penalizza Hamilton che rallenta notevolmente per non far alzare le temperature e per questo si vede applicare una penalità di ben cinque secondi. La gara vede a questo punto un momento di staca, l’unica lotta in pista è quella nelle retrovie con Alonso che non fa mistero via radio di evidenziare i grossi problemi della sua monoposto. Dopo un’ordine di scuderia della Mercedes che ordina a Bottas di lasciare campo libero a Hamilton, si assiste all’assalto finale dell’inglese sulla rossa di Vettel. Gli occhi sono tutti puntati sui cronometri con l’inglese che cerca disperatamente negli ultimi giri di sfruttare il vantaggio dato dai doppiati, doppiati che fanno rallentare Vettel. Nulla può però il campione del mondo che alla fine si deve comunque arrendere. Podio composto da Vettel, Hamilton e Bottas. Medaglia di legno per Raikkonen che ha lavato l’oltraggio della brutta partenza con alcuni pregevoli sorpassi in pista.

