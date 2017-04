Test Formula 1 Bahrain/ Info streaming video e diretta tv, tempi e classifica (oggi)

Antonio Giovinazzi: oggi gira con la Ferrari (LaPresse)

TEST F1 BAHRAIN INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TEMPI E CLASSIFICA DELLE PROVE (1^ GIORNATA, SAKHIR OGGI 18 APRILE 2017) – La Formula 1 non conosce sosta e oggi, martedì 18 aprile 2017, torna in pista a Sakhir per i test che fanno seguito al Gran Premio del Bahrain, ospitato domenica su questa stessa pista e vinto dalla Ferrari di Sebastian Vettel. Si tratterà di due giorni di test in Bahrain, oggi e domani; occasione di prove importanti per tutte le scuderie di Formula 1, anche se le scelte in merito ai piloti utilizzati sono state diverse, dal momento che solamente Mercedes, Sauber e Haas puntano esclusivamente sui titolari, mentre la Ferrari fa debuttare Antonio Giovinazzi sulla SF70H oggi, affidandosi invece a Vettel domani per la giornata conclusiva. Sono ventitré in tutto i piloti attesi in Bahrain per i test collettivi. Avremo dunque un mix di debuttanti e titolari, ricordando che chi qui utilizza i propri piloti ufficiali dovrà affidarsi ai debuttanti nelle prove che seguiranno il Gran Premio d’Ungheria a Budapest, in piena estate. Il discorso vale anche per la Mercedes, che con scelta significativa punta sui titolari per questi due giorni a Sakhir, dal momento che bisogna inseguire la Ferrari. Maranello ha invece optato per un mix, con un giorno per Giovinazzi e uno per Vettel: ricordiamo che il pugliese, avendo disputato due soli Gran Premi, non ha perso lo status di debuttante come sarebbe successo se avesse gareggiato anche domenica.

La McLaren alternerà Stoffel Vandoorne con Oliver Turvey, mentre la Renault inizierà le prove con Nico Hulkenberg per passare poi a Sergey Sirotkin, dunque anche per questi due team c’è una soluzione ‘mista’ (ma è significativo notare che sula McLaren non ci sarà Fernando Alonso). Saranno ben tre i piloti che si alterneranno in casa Toro Rosso, Force India e Williams. Nel team italiano esordirà il pilota indonesiano di Formula 2 Sean Galael, che cederà poi la monoposto al tandem Sainz-Kvyat, i due titolari in pista mezza giornata ciascuno mercoledì. Stessa decisione in casa Force India, dove al rookie Alfonso Celis seguiranno i titolari Perez ed Ocon. La Williams farà l’inverso: utilizzerà Massa e Stroll nella prima giornata, poi sarà il turno di Gary Paffett. Infine in casa Red Bull le prove inizieranno con Daniel Ricciardo per essere poi proseguite da Pierre Gasly. Ricordiamo infine che la giornata di test Formula 1 2017 a Sakhir non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video, anche se senza dubbio non mancheranno gli aggiornamenti garantiti da Sky e soprattutto dalle varie scuderie grazie ai rispettivi siti e social network ufficiali.

