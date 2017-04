Test Formula 1/ Bahrain, info streaming video e diretta tv: tempi e classifica (Sahkir 2^ giornata, oggi)

Oggi la seconda giornata di test in Bahrain (LaPresse)

DIRETTA TEST FORMULA 1 BAHRAIN: INFO STREAMING VIDEO E TV, TEMPI E CLASSIFICA (SAHKIR, 2^GIORNATA, OGGI) – E’ attesa per oggi 19 aprile 2017 la seconda giornata di Test per la Formula 1 in Bahrain, sulla pista del Sahkir, dove solo domenica scorsa Vettel ha portato a casa il secondo trionfo per la Ferrari in questa stagione 2017 della F1. Rispetto a quanto visto ieri la giornata di oggi sarà dedicata esclusivamente ai test per lo sviluppo delle vetture: nel primo giorno di test infatti la Ferrari di Vettel si è messa ufficiale della Formula 1. Anche questa sessione di prove inizierà alle ore 8.00 secondo il fuso italiano per terminare esattamente 9 ore dopo, ovvero alle ore 17.00 italiane, con in mezzo una breve pausa pranzo.

Andiamo quindi a vedere chi saranno i protagonisti di questa seconda giornata di test per la Formula 1 in Bahrain 2017: come detto sono terminati ieri i test per la Pirelli quindi la Ferrari scenderà in pista con una sola vettura, che andrà sotto le mani di Sebastian Vettel. In casa McLaren correrà invece Vandoorne, sempre che la casa di Woking riuscirà a mettere a punto una vettura affidabile: per la Mercedes invece spazio a Valtteri Bottas, con i due ufficiali Ocon-Perez che si alterneranno al volante della Force India. Anche per la Toro Rosso ci sarà il pilota ufficiale, ovvero Kvyat, mentre sulla Sauber è atteso Wehrlein, come Magnussen sulla Haas. Solo 3 i piloti non ufficiali presenti in pista a Sahkir e saranno Pierre Gasley su Redbull (terzo uomo), Sergej Sirotkin per la Renault e Gary Paffet, tester della Williams.

Ricordiamo infine che la giornata di test Formula 1 2017 a Sakhir non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video, anche se senza dubbio non mancheranno gli aggiornamenti garantiti da Sky e soprattutto dalle varie scuderie grazie ai rispettivi siti e social network ufficiali. Consigliamo pertanto di collegarsi anche al sito ufficiale del circus della F1 all’indirizzo www.formula1.com, oltre che al profilo ufficiale su Twitter @F1.

