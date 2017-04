Calendario Formula 1, Sebastian Vettel (LaPresse)

CALENDARIO FORMULA 1, GRAN PREMIO CINA 2017 SHANGHAI: GLI ORARI DI PROVE, QUALIFICHE E GARA (7-8-9 APRILE 2017) - La Formula 1 tornerà protagonista settimana prossima con il Gran Premio della Cina, secondo atto del Mondiale 2017 che è iniziato con una bella vittoria di Sebastian Vettel e della Ferrari nella prima gara in Australia. Di conseguenza c’è grande attesa per quanto potrà succedere sul circuito di Shanghai, che fa parte del calendario della Formula 1 a partire dal 2004. Il Gran Premio di Cina avrà grande valore per più di un motivo: innanzitutto il mercato cinese è sempre più importante, dunque tutti ci tengono a fare bella figura; la Ferrari vuole confermarsi per dimostrare che il successo di Melbourne è stato segno di una vera inversione di tendenza; la Mercedes, dopo anni in cui ha dominato quasi sempre incontrastata, si trova ad inseguire e vuole naturalmente tornare alla vittoria; la Red Bull deve mostrare segnali di crescita dopo un debutto abbastanza preoccupante; infine, vedremo se al volante della Sauber troverà ancora posto il nostro Antonio Giovinazzi dopo lo splendido debutto all’Albert Park.

Elencati tutti i possibili motivi d’interesse, bisogna però sottolineare che per seguire il Gran Premio della Cina si dovrà fare i conti con le sei ore di fuso orario che separano Shanghai dall’Italia. Ecco dunque che venerdì 7 aprile le prime prove libere FP1 avranno inizio già quando in Italia saranno le 4.00 della notte fra giovedì e venerdì, mentre la seconda sessione FP2 avrà inizio alle ore 8.00 del mattino. Insomma, ci si dovrà adattare ad orari non comodissimi: passando a sabato, saranno scomode soprattutto le FP3, perché la terza sessione di prove libere prenderà il via alle ore 6.00 italiane di sabato 8 aprile, mentre per le qualifiche andrà meglio, perché l’appuntamento sarà alle ore 9.00. Niente sveglie notturne, ma non si potrà rimanere a letto se vorremo seguire le varie sessioni, gara compresa: infatti domenica 9 aprile i semafori si spegneranno quando in Italia saranno le 8.00 del mattino per dare il via al Gran Premio.

