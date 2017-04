CALENDARIO FORMULA 1/ Gran Premio Russia 2017 Sochi: diretta tv, orari di prove, qualifiche e gara

Calendario Formula 1, Sebastian Vettel (Foto: LaPresse)

CALENDARIO FORMULA 1, GRAN PREMIO RUSSIA 2017 SOCHI: GLI ORARI DI PROVE, QUALIFICHE E GARA (28-29-30 APRILE) - Un weekend di pausa, poi sarà di nuovo Formula 1: il calendario del Mondiale 2017 propone il Gran Premio di Russia come prossima tappa. Sul circuito di Sochi, dunque, la Ferrari proverà a dare continuità ai propri risultati: reduce dalla splendida vittoria nel GP del Bahrain, la Scuderia di Maranello vuole consolidare il proprio primato nella classifica Costruttori e in quella Piloti con Sebastian Vettel. Non sarà affatto facile, perché bisognerà fare i conti con la voglia di rivalsa della Mercedes, ma la sensazione è che il duello tra le due "big" della Formula 1 si protrarrà per tutta la stagione.

La Ferrari, dunque, c'è: il gap con le Frecce d'Argento sembra finalmente colmato. Ora la SF70H è pronta a tornare in pista: dovrà farlo a Sochi. Quando si correrà allora il Gran Premio di Russia? Dopo una settimana di sosta, arriverà la quarta edizione del GP di Sochi, tornato a far parte del Circus quattro anni fa per volere del presidente russo Vladimir Putin. La data da segnare sul calendario è quella del 30 aprile: domenica prossima si correrà, dunque, il Gran Premio di Russia. I piloti dovranno completare 53 giri su quasi 6 chilometri di tracciato. I precedenti sorridono alla Mercedes: Lewis Hamilton ha già vinto qui nelle prime due edizioni, mentre lo scorso anno è stato Nico Rosberg a tagliare per primo il traguardo.

Ora il calendario. Il GP di Sochi, che verrà trasmesso in diretta su Sky e in replica dalla Rai, si aprirà ufficialmente venerdì 28 aprile: alle 9.00 è in programma la prima sessione di prove libere (FP1), mentre alle 13.00 ci sarà la seconda, la FP2. I lavori verranno poi rimandati a sabato 29 aprile, quando andrà in scena la terza e ultima sessione di prove libere: appuntamento alle 11.00 per la FP3. Alle 14.00 invece l'attesissimo momento delle Qualifiche, che decreterà la pole position e la griglia di partenza della gara. Quest'ultima è in programma domenica 30 aprile alle 14:00.

