Formula 1 2017/ News, Ecclestone: il duello Mercedes-Ferrari? Bello ma vincerà Hamilton

FORMULA 1 2017 NEWS: IL DUELLO MERCEDES-FERRARI - I primi Gp del mondiale di Formula 1 2017 sono stati senza dubbio infiammati dal duello tra Mercedes e Ferrari e soprattutto quello tra il pilota delle frecce d’argento Lewis Hamilton e il tedesco della Rossa Sebastian Vettel. I due infatti si sono alternati sul gradini più alti nel podio nelle prime tre prove del calendario della Formula 1 2017 con un bilancio che al momento arride proprio a Vettel per 2 vittorie su tre: un successo incredibile per la scuderia Ferrari che ha esordito in questa stagione sorprendendo davvero tutti. Alla vigilia della stagione 2017 infatti il titolo di favorita al titolo mondiale Costruttori e Piloti della Formula 1 era proprio la Mercedes di Hamilton, che quest’anno dopo l’addio del suo compagno di squadra e campione del mondo in carica Rosberg pareva avere strada libera verso il suo quarto titolo in carriera. A guastare i piani dell'inglese e a rendere molto più divertente e sorprendente questa stagione è stata la SF 70 H di Vettel, un vero capolavoro creato a Maranello, che, numeri alla mano ha dimostrato di poter contendere ad armi pari qualsiasi vittoria con le frecce d’argento.

FORMULA 1 2017 NEWS, ECCLESTONE: VINCERA’ HAMILTON – Del duello tra Mercedes e Ferrari, che ha davvero entusiasmato in questa prima parte della stagione 2017 della Formula 1 ne ha beneficiato soprattutto il pubblico, incuriosito da un mondiale che pare, contro ogni aspettativa, davvero aperto. Questa lotta al vertice però non sta lasciando con il fiato sospeso solo gli appassionati della Formula 1 ma anche gli addetti ai lavori, tra cui anche l’ex boss assoluto della F1 Bernie Ecclestone, che intervistato dalla Bild ha voluto fare un proprio pronostico sul vincitore del titolo. Analizzando i pregi e le difficoltà che Mercedes e Ferrari hanno dimostrato di avere in questa stagione 2017, il Supremo ha vaticinato la vittoria del titolo di Lewis Hamilton dichiarando sulle colonne del quotidiano tedesco: “Hamilton è estremamente talentuoso e quest’anno sembra più rilassato, sembra divertirsi di più, Lewis alla fine vincerà il titolo”. A Inizio stagione, prima che il pubblico scoprisse il reale potenziale della Ferrari di Vettel, era certamente il britannico tre volte campione del mondo della Formula 1 il favorito al titolo mondiale 2017: Hamilton infatti ha tra le mani una vettura estremamente competitiva che nelle precedenti stagioni non ha avuto rivali, e con l’addio del compagno di squadra (e detentore del titolo in carica) Rosberg, per l’inglese la strada verso il quarto mondiale pareva spianata. Il duello tra Mercedes e Ferrari però al momento vede avanti le rosse per 2 vittorie su 3 Gp, ma in Russia molto potrebbe cambiare: chi vincerà?

