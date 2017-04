Formula 1 2017/ News, le novità dello Strategy Group per la stagione 2018 della F1: addio alle pinne?

Nuove regole per la F1 del 2018 (LaPresse)

FORMULA 1 2017 NEWS, LE NOVITA’ DELLO STRATEGY GROUP PER IL 2018 – Ieri sera a Parigi si è riunito lo Strategy Group, ovvero la commissione mista incaricata di studiare le regole e le novità da introdurre nel campionato della Formula 1: l’obbiettivo era quello di mettere a punto le prime indicazioni e novità che vedremo nella prossima stagione della F1 ovvero nel 2018. Tante le novità proposte dalla commissione, dove oltre a Jean Todt, presidente della Fia, era presente anche la nuova dirigenza della Fom nella personalità di Chase Carey. Innanzitutto ieri sera si è deciso finalmente di allargare la stessa commissione a cui fino ad oggi solo le scuderie più importanti oltre che ha diversi pezzi grossi del circus della Formula 1 potevano partecipare. Ora tutti i rappresentanti delle scuderie presenti nel campionato della F1 siederanno al tavolo dello Strategy Group, norma voluta in nome della trasparenza e della democrazia, dalla nuova dirigenza americana della Fom. Altra norma che verrà applicata molto prima della Stagione 2018 della F1 (forse già a maggio) sarà quella che prevede numeri e nomi più grandi sulle singole monoposto, per facilitarne il riconoscimento per il pubblico. In materia la dirigenza della Formula 1aveva già legiferato con dovizia di particolari, ma di per sé la regola non è stata mai osservata con rigore.

FORMULA 1 NEWS, LE NOVITA’ DELLO STRATEGY GROUP: ADDIO ALLE PINNE DA SQUALO? – Tra le novità più importanti uscite dallo Strategy Group di Parigi, l’assemblea che si è svolta ieri sera e che ha riunito diverse personalità e rappresentanti del circus della formula 1 per discutere delle prossime regole da imporre nella stagione 2018 della F1 fa senza dubbio scalpore la possibile scomparsa delle T wings e delle Pinne da squalo. Appena introdotte e costate non poco lavoro a tutte le scuderie per mettere a punto soluzioni aerodinamiche efficaci che rispettassero queste regole, potrebbero già sparire. L’ipotesi è quella di limitarne l’uso e forma nella prossima stagione, specialmente le T Wing, messe sotto accusa perché facilmente amovibili dalle vetture in corsa a causa delle forti vibrazioni a cui sono sottoposte. Verranno imposte nuove norme severe anche per quanto riguarda l’uso dello olio: sarà possibile usare una sola specifica per la power unit, mentre verranno adottate misure per evitare che il lubrificante venga a contatto con la benzina.

