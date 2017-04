Diretta/ Formula 1 prove libere FP1 e FP2 live: tempi e classifica (Gp Russia 2017 Sochi)

Diretta Formula 1 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GRAN PREMIO DI RUSSIA 2017 (SOCHI): TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI VENERDI' 28 APRILE) – La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2017 sul circuito di Sochi, la quarta gara del Mondiale 2017. Si riaccendono i motori, per prima cosa eccovi dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 28 aprile: come sempre, anche stavolta naturalmente il venerdì sarà dedicato alle prove libere. Bisogna tenere presente l’ora di fuso orario tra l'Italia e la città russa sulle sponde del Mar Nero, di conseguenza gli orari delle varie sessioni sulla pista che sorge all’interno del Villaggio Olimpico degli scorsi Giochi invernali non si discosteranno da quelli delle gare nell’Europa occidentale: la FP1 avrà inizio alle ore 10.00 italiane, quando sul circuito saranno le 11.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 (le 15.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente alla stessa ora delle qualifiche di domani e della gara di domenica e come di consueto sarà la più indicativa per scuderie e piloti.

La Formula 1 ci ha regalato un inizio di stagione decisamente molto interessante, perché la Ferrari sta riuscendo a lottare ad armi pari con la Mercedes ed anzi ha iniziato l’anno addirittura meglio delle Frecce d’Argento grazie alle due vittorie di Sebastian Vettel a Melbourne e Sakhir a fronte dell’unico successo ottenuto da Lewis Hamilton a Shanghai, in tutti i casi con il grande rivale in seconda posizione. Il Mondiale è ancora lunghissimo e le variabili che potrebbero cambiare numerose, ma per adesso ci godiamo l’equilibrio, che nel Circus mancava da molti anni, oltre a diversi sorpassi di pregevole fattura che abbiamo potuto ammirare nei tre precedenti Gran Premi, dunque con la speranza che lo spettacolo in pista possa essere di ottimo livello anche a Sochi. I nuovi regolamenti rendono forse più complesso sorpassare, ma la conseguenza è che i duelli adesso sono “veri”, meno condizionati dal Drs e altri artifici. Toto Wolff ha sottolineato più volte che la Ferrari funziona “un po’ meglio di noi” con le nuove gomme più larghe: sarà così anche in Russia?

Di certo il duello tra Vettel e Hamilton, i due piloti più vincenti dell’ultimo decennio che però quasi mai si erano trovati direttamente in lotta per il titolo dal momento che le stagioni buone per uno coincidevano sempre con anni complicati per l’altro, potrà attirare l’attenzione di tutti gli appassionati di Formula 1 in giro per il mondo. In fondo basta poco per dare spettacolo: i due piloti più forti in circolazione (ci sarebbe anche Fernando Alonso, condannato però dalla sua McLaren-Honda) sulle due macchine più forti e prestigiose che lottano per il titolo mondiale sono garanzia di incertezza e sfida, i due ingredienti che possono tornare a catalizzare l’attenzione del grande pubblico sulla Formula 1 dopo anni complicati, nei quali quasi sempre già dopo poche gare si capiva come sarebbe finita la stagione, con al massimo un duello interno alla Mercedes per il Mondiale Piloti. Vedremo dunque quali responsi ci saprà dare in tal senso la gara russa. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Russia 2017 di Formula 1 a Sochi sta per cominciare…

