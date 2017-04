Diretta/ Formula 1 F1, info streaming, qualifiche live e griglia di partenza: pole position (Gp Russia 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, QUALIFICHE E POLE POSITION (OGGI 29 APRILE 2017): TUTTO PRONTO IN RUSSIA - La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Russia 2017 sul circuito di Sochi, sede del quarto Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che sorge all’interno del Villaggio Olimpico costruito per i Giochi invernali del 2014, che furono ospitati appunto a Sochi. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 29 aprile 2017 sul circuito della città in riva al mar Nero. Una sola ora di fuso orario non costituirà un problema, ricordiamo comunque tutti gli appuntamenti per gli appassionati. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 11.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 14.00, le 15.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA, COSA È SUCCESSO IN FP2 - Exploit Ferrari in queste seconde libere di Formula 1. Il sole della Russia inizia a sorridere anche per Vettel, che piazza il miglior tempo del pomeriggio in 1.34.120. Più staccati tutti gli altri. A due decimi c'è Kimi Raikkonen, che si conferma dunque molto veloce sulla pista di Sochi. Bottas e Hamilton, in terza e quarta posizione, riescono a rispondere solo in parte alla velocità della Ferrari, accusando ritardi nell'ordine dei 6 e 7 decimi. Distacchi nell'ordine del secondo e mezzo per le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Completano la top ten Massa, Hulkenberg, Magnussen, Perez. D'accordo che siamo solamente al venerdì, ma i tempi realizzati dalle Ferrari nelle prime due sessioni di prove libere (in particolare la seconda) del Gran Premio della Russia sul circuito di Sochi (quarto appuntamento del mondiale 2017 di Formula 1) fanno ben sperare per il prosieguo del fine settimana. Sia sul giro secco da qualifica che sul passo gara, Vettel e Raikkonen si sono rivelati più veloci di Hamilton e Bottas mandando subito in temperatura le gomme ultra-soft, mentre le Frecce d'Argento hanno bisogno di percorrere qualche tornata in più per trovare il feeling con la mescola di pneumatici più performanti. Guai comunque a dare la scuderia tedesca per spacciata, quasi sicuramente le Mercedes non hanno espresso tutta la loro potenza e già domani nelle qualifiche potrebbero ristabilire le gerarchie anche se la battaglia per la pole si preannuncia più aperta che mai e tutt'altro che scontata. Discorso completamente diverso per la Red Bull distante anni luce da Ferrari e Mercedes, Ricciardo e Verstappen (appiedato dalla sua macchina per un problema tecnico nel corso della FP2) accusano un gap di oltre un secondo e mezzo nella simulazione della qualifica e anche nel long run hanno girato su tempi alti e assolutamente insufficienti per puntare anche solamente al podio. In ombra anche la sorella italiana, la Toro Rosso, con Sainz e Kvyat incapaci di risollevarsi dalle retrovie, si conferma macchina solida la Force India con Perez e Ocon sempre nei pressi della top 10. Finalmente un venerdì tranquillo anche per la McLaren-Honda con Alonso e Vandoorne lontanissimi dai primi ma che hanno potuto compiere una serie di tornate e portare a termine il lavoro prestabilito nella tabella di marcia.

DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE E GRIGLIA DI PARTENZA, COSA È SUCCESSO IN FP1 - Finlandia al top nella prima sessione di prove libere di Formula 1. Kimi Raikkonen, su Ferrari, ha tagliato per primo il traguardo facendo fermare i cronometri sull'1.36.074. Grande risposta del ferrarista alle critiche piovutegli addosso nei giorni scorsi, anche se ci aveva pensato lo stesso compagno di scuderia, Vettel, a difenderlo proprio in occasione della giornata di ieri, alla vigilia del primo giorno di weekend qui in Russia, che vede la Ferrari in testa nella classifica piloti proprio con l'ex campione del mondo quando correva in Red Bull. Nelle prime prove libere Raikkonen ha preceduto di poco meno di 5 centesimi il connazionale Valterri Bottas, su Mercedes. Quest'ultimo, al centro delle polemiche dopo aver lasciato passare Lewis Hamilton nella gara disputata due settimane fa in Bahrain (su ordine di scuderia di Toto Wolff, lo stesso che l'ha voluto per il dopo Rosberg in Mercedes), ha risposto a chi lo vede destinato ad una stagione anonima, diversa cioè da quella a cui ci aveva abituato Rosberg anche nel recente passato. In seconda fila Lewis Hamilton e Max Verstappen. Distacco importante per il pilota inglese, sorpreso dalla velocità dei primi due, che ha chiuso in ritardo di oltre mezzo secondo rispetto al giro più veloce fatto registrare dal ferrarista. Staccato di oltre un secondo invece Max Verstappen, che si è tolto però la soddisfazione non soltanto di stare davanti al suo compagno di squadra Daniel Ricciardo (soltanto sesto l'australiano) ma addirittura di mettersi alle spalle l'attuale pilota al comando della classifica piloti, Sebastian Vettel, che con la Rossa al mattino ha dimostrato di avere qualche problema di troppo, chiudendo a mezzo secondo da Hamilton e oltre un secondo dal compagno di squadra Kimi Raikkonen. Non esattamente l'inizio di giornata in cui Vettel sperava all'arrivo qui sulla pista di Sochi. Eccetto Ricciardo, sesto con la sua Red Bull spinta dal motore Renault, le prime dieci posizioni sono occupate al 60 per cento da motori Mercedes. Dalla settima alla decima piazza il dominio è netto. Due Force India (Perez settimo, Ocon decimo) e due Williams (Massa e Stroll, rispettivamente in ottava e nona posizione). Distacchi pesanti per tutti, nell'ordine dei due secondi dal primo, eccetto per Perez, che per poco non batteva Ricciardo (1.3 secondi di ritardo da Raikkonen).

FORMULA 1 F1 INFO STREAMING VIDEO SKY GO E RAIPLAY QUALIFICHE E PROVE LIBERE FP3 GRAN PREMIO DI RUSSIA 2017 SOCHI (OGGI SABATO 29 APRILE 2017) – Entrambe le sessioni di Formula 1 saranno trasmesse come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per il quinto Mondiale consecutivo detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Diciamo subito che questa è una delle gare che sulla Rai sono visibili solamente in differita, dato che come nelle stagioni scorse la Tv di Stato trasmetterà tutti i Gp, ma solo la metà circa in tempo reale: presentiamo dunque tutte le modalità per seguire le prove dell'appuntamento sul circuito che sorge all'interno del Villaggio Olimpico dei Giochi invernali del 2014, dove la Ferrari proverà ancora una volta a lottare ad armi pari con la Mercedes, come ha sempre fatto nella prima parte di questa stagione. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIFFERITA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LE QUALIFICHE DI SOCHI

Una sola ora di fuso orario divide l'Italia e Sochi, che tra l'altro sarà annullata dal fatto che i piloti scenderanno in pista un'ora più tardi del solito proprio per permettere di conservare gli orari classici delle gare nell'Europa occidentale. Il primo appuntamento sarà alle ore 11.00 italiane di sabato mattina per la FP3, che prenderà il via alle ore 12.00 locali; poi dalle ore 14.00 italiane la decisiva sessione di prove ufficiali. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata, sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Confermate anche le grafiche tridimensionali di Fabiano Vandone. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo seguire solo le differite: le qualifiche saranno trasmesse alle ore 18.35, come di consueto su Rai Due all'interno della tradizionale rubrica Pit Lane, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it, ma naturalmente si tratterà dello streaming di questa differita. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIFFERITA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LE QUALIFICHE DI SOCHI

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, POLE POSITION, QUALIFICHE E FP3 DEL GP RUSSIA 2017 A SOCHI: COSA C'E' DA SAPERE (OGGI SABATO 29 APRILE 2017) - Ricordiamo il format delle qualifiche, che a partire dalla terza gara del Mondiale 2016 è tornato ad essere quello delle stagioni precedenti. Quest'anno niente sorprese, dunque si prosegue con le prove ufficiali come le conosciamo. Tre manche (Q1, Q2 e Q3) con eliminazioni solo al termine di ciascuna sessione; al termine del Q2 rimarranno solamente 10 piloti, che saranno quelli che si giocheranno la pole position e più in generale le posizioni nelle prime cinque file della griglia di partenza nel Q3. In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 in Russia. Una storia a dire il vero molto breve, anche se affonda le radici in un passato lontanissimo. Infatti i primi precedenti di corse sportive con automobili risalgono al 1913 e al 1914, nell'allora capitale imperiale San Pietroburgo. Era un automobilismo naturalmente pionieristico e anche nella Russia ancora zarista si iniziavano ad effettuare gare, come negli altri principali Stati europei. Proprio nel 1914 però scoppiò la Prima Guerra Mondiale, che in Russia portò alla Rivoluzione del 1917 e all'avvento della dittatura comunista. La Formula 1 è dunque finita nel dimenticatoio, in quanto sport consumistico ed occidentale per eccellenza che nell'Unione Sovietica non era certamente gradito, salvo qualche abboccamento negli anni Ottanta, quando d'altronde l'Urss stava per vivere i grandi cambiamenti che avrebbero portato al crollo del regime.

Solo negli ultimi anni si è tornato però a parlare seriamente di un ingresso della Russia nel calendario del Mondiale: dopo alcuni tentativi senza esito, compresa la costruzione del Moscow Raceway (mai però utilizzato dalla Formula 1), nel 2010 è stato firmato l'accordo fra gli organizzatori di Sochi e la Federazione, un accordo fortemente voluto da Vladimir Putin che ha puntato molto sullo sviluppo della località sul Mar Nero, come hanno dimostrato anche le cifre esorbitanti spese per le Olimpiadi 2014. Il circuito è stato costruito proprio all'interno del Villaggio Olimpico e in quello stesso anno - si corse ad ottobre - ha visto la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Nico Rosberg e Valtteri Bottas, a 100 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio russo. Nel 2015 bis di Hamilton, ma davanti a Sebastian Vettel e Sergio Perez. Nel 2016 la gara è stata spostata in primavera e vinse Nico Rosberg davanti a Hamilton e Kimi Raikkonen. Tre vittorie su tre per la Mercedes, la Ferrari proverà a spezzare il dominio delle Frecce d’Argento. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Russia 2017 di Formula 1 a Sochi sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.