Diretta/ Formula 1 F1 info streaming, griglia di partenza, gara live: vincitore e podio (Gp Russia 2017)

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA E GARA LIVE: VINCITORE E PODIO (GP RUSSIA 2017) – Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Sochi si corre il Gran Premio di Russia 2017 sul circuito che ospita il quarto appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Sochi). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 14.00 italiane, le 15.00 locali, dal momento che fra l'Italia e la città russa sulle rive del Mar Nero nota soprattutto per avere ospitato le Olimpiadi invernali del 2014 (il circuito sorge proprio all’interno del Villaggio Olimpico) c’è una sola ora di fuso orario: tra l’altro si gareggia alle 15.00 locali proprio per conservare ai telespettatori europei il classico orario delle 14.00.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA: COSA È SUCCESSO IN QUALIFICA – Prima fila tutta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Sochi di Formula 1. La pole va a Sebastian Vettel, che con il tempo di 1.33.194 regala la prima posizione alla scuderia italiana. La festa è completa con il secondo tempo di Raikkonen, che a sorpresa si piazza davanti a Bottas, staccato di 60 millesimi da Vettel. Seconda fila Mercedes, con Bottas terzo a poco meno di un decimo da Vettel, e quarto Hamilton, il vero sconfitto di oggi, che paga oltre mezzo secondo da Sebastian. Un risultato straordinario per la Ferrari, che non conquistava l'intera fila addirittura dal 2008 (quasi 10 anni fa): allora si correva a Magny Cours, in Francia. Se confrontati i tempi delle libere, ci si poteva anche aspettare un risultato del genere, ma nessuno qui in Russia credeva che il gap accusato dalle Mercedes fino al sabato mattina potesse essere reale. Ed invece è tutto vero. La Ferrari, che anche sul passo gara ha dimostrato di essere superiore rispetto alla Mercedes, ha la chance di allungare nel Mondiale, se Vettel farà tutto quello che è necessario per condurre in porto la gara. In terza fila partiranno Ricciardo e Massa. L'australiano è a quasi 2 secondi dalla pole position, così come il brasiliano della Williams. La monoposto guidata dall'ex ferrarista dimostra di essere competitiva quanto quasi la Red Bull, che soffre particolarmente per via del tracciato russo che richiede un gran motore (Renault è ancora un gradino sotto rispetto a Mercedes e Ferrari). Solo settimo. Verstappen, beffato per 50 millesimi da Massa. Chiudono la top ten Hulkenberg, Perez e Ocon. Ancora un Gran Premio in salita intanto per Fernando Alonso. Lo spagnolo della Mclaren è stato eliminato in Q2 e partirà dalla quindicesima posizione. Ultimo Grosjean con la monoposto Haas, motorizzata Ferrari.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA: COSA È SUCCESSO IN FP3 – Rossa davanti a tutti nelle terze prove libere del Gran Premio di Sochi di Formula 1 a conferma del feeling inaspettato che la Rossa di Maranello ha su questa pista dalla stagione 2017, visto che nelle passate stagioni la Mercedes si era dimostrata sempre una spanna sopra tutti gli altri. In attesa delle qualifiche del pomeriggio, Vettel è primo in 1.34.001, con tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra Kimi Raikkonen. Staccate le Mercedes, con Bottas terzo davanti a Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica è in difficoltà, visto che è soltanto quarto a 5 decimi da Sebastian. Nessuno avrebbe mai immaginato, alla vigilia del Gran Premio, che i valori fossero questi a poche ore dalle prove ufficiali. Staccati tutti gli altri. Verstappen, quinto, si trova ad oltre un secondo e cinque decimi rispetto al miglior tempo della mattina di Vettel. L'olandese della Red Bull è incalzato dalla Williams guidata dal brasiliano Massa, che si trova sesto a meno di 2 centesimi di secondo dall'enfant terrible, tra virgolette, della Formula 1. Completano le prime dieci posizioni Hulkenberg (Renault), Ricciardo, Sainz (Toro Rosso) e Magnussen (Haas).

FORMULA 1 INFO STREAMING VIDEO SKY GO E RAI.TV GARA GRAN PREMIO DI RUSSIA 2017 SOCHI (OGGI DOMENICA 30 APRILE 2017) - La corsa sul tracciato che sorge all'interno del Villaggio Olimpico dei Giochi invernali 2014 sarà trasmessa come di consueto su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky che per il quinto anno consecutivo detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1, mentre per chi segue la F1 sulla Rai bisognerà accontentarsi della differita perché questa gara è una di quelle che si possono seguire in tempo reale solo sul satellite. Ecco dunque quali saranno gli appuntamenti che ci attendono in questa giornata: alle ore 14.00 italiane - le 15.00 locali a causa di un'ora di fuso orario che ci separa da Sochi - sarà il momento della partenza della gara che si svilupperà sulla distanza di 53 giri ed emetterà verdetti assai attesi in quello che è già un duello Ferrari-Mercedes e Vettel-Hamilton. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIFFERITA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA GARA DI SOCHI 2017

Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata, sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Confermate anche le grafiche tridimensionali di Fabiano Vandone. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà alle ore 21.00 su Rai Due, orario classico dei Gp europei, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa differita pomeridiana sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIFFERITA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA GARA DI SOCHI 2017

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GRAN PREMIO DI RUSSIA 2017 SOCHI: COSA C'È DA SAPERE (OGGI 30 APRILE 2017) – Diamo pure alcune informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che fa parte del Circus solamente a partire dal 2014: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.848 metri, per un totale di 309,745 km. Sono ben 18 le curve che caratterizzano questo circuito, che dunque possiamo definire piuttosto tortuoso. Il rettilineo d'arrivo è piuttosto breve, tanto che non sarà compreso fra i due tratti nei quali si potrà attivare il Drs: lo si potrà fare invece sul rettilineo immediatamente successivo, cioè quello compreso fra le curve 1 e 2, poi ancora nel veloce tratto centrale della pista, quello compreso fra le curve 10 e 13.

Dal punto di vista tecnico, alcune interessanti informazioni sul circuito del cosiddetto Sochi Autodrom ci vengono offerte dalla Brembo, che ci fornisce dati che ci premettono di comprendere come questa sia una gare mediamente impegnativa per quanto riguarda i freni: il 19% del tempo di percorrenza di un giro viene percorso in frenata, in particolare la frenata più impegnativa è quella della curva 2, dove si raggiunge una decelerazione massima pari a 5,5 g, mentre il dato medio relativo a tutte le curve del circuito di Sochi è pari a 3,7 g. Parlando invece degli pneumatici, ecco alcuni dati diffusi dalla Pirelli circa il circuito di Sochi: i livelli di degrado sono tra i più bassi di tutta la stagione e lo stress dei pneumatici è limitato, inoltre le temperature non troppo alte portano a un degrado termico contenuto delle gomme. Le curve 2 e 13 richiedono frenate violente, con il rischio di bloccaggio, mentre l’ultimo settore è di tipo stop&go, come Abu Dhabi: premia massime doti di trazione e frenata. La curva più impegnativa è però la 3: un curvone a sinistra con diversi punti di corda, simile alla Curva 8 di Istanbul. La gomma anteriore destra è complessivamente la più affaticata.

Per il resto, non ci resta altro da fare che scoprire come andrà questa nuova puntata del duello fra Ferrari e Mercedes che ha caratterizzato la prima parte della stagione di Formula 1, rilanciando l’interesse di tanti appassionati che non vedevano l’ora di ammirare la Rossa in grande di lottare con le Frecce d’Argento che hanno monopolizzato il Circus nelle tre precedenti stagioni. A volere essere pignoli manca ancora un vero duello ruota a ruota in pista tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, i due grandi rivali per il titolo: arriverà già oggi? La parola alla pista! Adesso dunque mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento di scoprire che cosa succederà in questa domenica di fine aprile all’insegna del grande automobilismo: la diretta della gara del Gran Premio di Russia 2017 di Formula 1 sul circuito di Sochi sta per cominciare…

