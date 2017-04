VETTEL FA IL DITO MEDIO A MASSA/ Video: il gesto del pilota Ferrari dopo il presunto ostruzionismo

Sebastian Vettel (Foto: LaPresse)

VETTEL FA IL DITO MEDIO A MASSA: IL VIDEO. IL GESTO DEL PILOTA FERRARI DOPO IL PRESUNTO OSTRUZIONISMO - Dito medio di Sebastian Vettel a Felipe Massa: finale incandescente nel Gran Premio di Russia 2017. Il pilota della Ferrari stava inseguendo Valtteri Bottas per tentare un eventuale sorpasso, ma a complicare il suo assalto è stato un doppiaggio in particolare. Nessun problema per il pilota della Mercedes nel sorpassare il collega della Williams, che invece ha frenato il tedesco. Rallentato da Massa, Vettel ha reagito gesticolando al suo indirizzo fino a mostrargli, appunto, il dito medio. Dopo la gara il tedesco ha minimizzato l'accaduto, spiegando che era teso perché stava dando tutto per prendere Bottas: «Massa forse non ha capito cosa fare, ma non importa, forse non ce l'avrei fatta lo stesso». Non si tratta comunque di un gesto nuovo per Vettel, che aveva reagito allo stesso modo quando guidava la Red Bull nei confronti però di Narain Karthikeyan dopo il loro contatto a Sepang nel 2012.

Sul presunto ostruzionismo è intervenuto lo stesso Massa, che - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - ha spiegato di non aver fatto nulla di sbagliato: «Ho rallentato e mi sono spostato per far passare Bottas, poi è stato Vettel che non ha capito». Imbufalito al volante per una mossa che lo ha penalizzato, Vettel ha poi spento sul nascere le polemiche. Neppure Massa si è scomposto più di tanto dopo la gara, ma chissà cosa si saranno detti davvero in privato, se hanno avuto modo di confrontarsi direttamente. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL GESTACCIO DI VETTEL A MASSA.

© Riproduzione Riservata.