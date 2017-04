Diretta/ Formula 1 prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (oggi, Gp Cina 2017 Shanghai)

Diretta Formula 1 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GRAN PREMIO DI CINA 2017 (SHANGHAI): TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI VENERDI' 7 APRILE) – La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Cina 2017 sul circuito di Shanghai, la seconda gara del Mondiale 2016. Si riaccendono i motori, per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 7 aprile: come sempre, anche stavolta naturalmente il venerdì sarà dedicato alle prove libere. Bisogna tenere presente che ci sono ben sei ore di fuso orario tra l'Italia e Shanghai, dunque gli orari non saranno di certo agevoli per gli appassionati italiani: la FP1 avrà inizio alle ore 4.00 italiane, quando sul circuito saranno le 10.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 8.00 (le 14.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà sostanzialmente alla stessa ora della gara di domenica sul tracciato della megalopoli cinese.

Siamo reduci dalla gara di Melbourne che ha regalato a Sebastian Vettel e alla Ferrari una splendida vittoria, ottenuta battendo in pista con pieno merito la Mercedes, grazie soprattutto al migliore consumo delle gomme Pirelli che sulle Frecce d'Argento si sono invece deteriorate più velocemente. Ci è voluto anche un pizzico di fortuna, sotto forma di Max Verstappen che ha rallentato Lewis Hamilton nei giri tra la sosta del britannico e quella di Vettel, ma non c'è dubbio che la Ferrari vista a Melbourne può combattere sostanzialmente alla pari con la Mercedes, un enorme balzo in avanti rispetto al finale della scorsa stagione, quando il Cavallino Rampante era finito anche alle spalle della Red Bull, che invece adesso deve inseguire gli altri due top team.

Adesso tutti attendono con ansia quello che succederà a Shanghai, perché l'Albert Park di Melbourne è un tracciato dalle caratteristiche particolari. La pista cinese è il primo circuito "normale" della stagione e di conseguenza le risposte che potrà dare il Gp di Shanghai sono considerate particolarmente significative. Ciò varrà senza dubbio per Antonio Giovinazzi, che ancora una volta sarà al volante della Sauber: anche lui, come la Ferrari, è chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere due settimane fa. L'attesa per quanto succederà in questo weekend sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Cina 2017 di Formula 1 a Shanghai sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.