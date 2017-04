Diretta/ Formula 1 F1 griglia di partenza e qualifiche live, cronaca e tempi (oggi, Gp Cina 2017 Shanghai)

Diretta Formula 1 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, POLE POSITION E QUALIFICHE DEL GP DI CINA 2017 (OGGI 8 APRILE 2017) - La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Cina 2017 sul circuito di Shanghai, sede del secondo Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani sulla pista che sorge nell'immensa megalopoli cinese. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 8 aprile 2017, sul circuito di Shanghai. Le sei ore di fuso orario fra l'Italia e la Cina si faranno naturalmente sentire. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 6.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 9.00, le 15.00 locali.

DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA E POLE POSITION DEL GRAN PREMIO DI CINA 2017 SHANGHAI, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI SABATO 8 APRILE 2017): COSA E' SUCCESSO - Le prime due prove libere del Gran Premio di Cina di Formula 1 sono state segnate dal maltempo. Nel corso delle FP1, la pioggia ha impedito che i top team facessero segnare tempi cronometrati rilevanti ai fini della classifica provvisoria. Anzi, Hamilton, Vettel e Raikkonen, pur scendendo in pista, non hanno nemmeno fatto segnare un giro valido, abortendo di fatto alla prima sessione del venerdì. Al mattino, il più veloce sul circuito di Shanghai è stato Max Verstappen con la sua Red Bull. L'olandese, figlio d'arte, ha girato (l'unico a farlo), sull'1.50.000. È sceso in pista anche il brasiliano Felipe Massa, che con la sua Williams ha fatto segnare un tempo superiore ad 1 secondo e 5 decimi rispetto alla pole provvisoria del suo collega più giovane. Seconda fila virtuale per Stroll e Sainz, a due secondi dal pilota di testa. In quinta e sesta posizione ritroviamo Grosjean e Kvyat, sempre distaccati nell'ordine dei due secondi rispetto al miglior crono fatto registrare da Verstappen, che ricordiamo essere uno dei piloti migliori in condizioni di bagnato. Staccati di oltre tre secondi troviamo Alonso (settimo) e Ricciardo. Chiudono la top ten, a quattro secondi di distanza da Max, Valterri Bottas su Mercedes e Magnussen. Un'ulteriore testimonianza che i tempi delle FP1 non siano indicativi è il fatto che i piloti siano rimasti in pista per pochissimi giri. Ad esempio, Verstappen ha completato soltanto 4 giri. Questo a causa delle condizioni meteo proibitive per i piloti di Formula 1.

Non è andata meglio nella seconda sessione di prove libere. Anzi. Stavolta non è scesa in pista neanche una vettura. Stavolta il problema non era tanto la pista bagnata, quanto un problema all'elisoccorso, impossibilitato ad operare per via dei problemi di visibilità nei pressi dell'ospedale, posto a 40 km di distanza dal circuito. La decisione ufficiale della direzione gara è sopraggiunta quando ormai mancavano una manciata di minuti alla fine della seconda sessione di prove libere, con tutti i piloti fermi ai box con le loro vetture. Per quest'oggi non ci sarà più 'azione' in pista, come confermato pochi minuti fa da un tweet dell'account ufficiale della Formula 1. Ancora non è certo se i piloti potranno recuperare la seconda sessione di FP2 che non si è corsa oggi. Sulla carta, dovrebbe essere confermato il programma di domani, dunque con una sola sessione di prove a disposizione dei piloti e delle scuderie per girare sul circuito di Shanghai. Le FP3, ricordiamo, precederanno le qualifiche ufficiali, che si terranno sempre in 3 sessioni, come gli anni passati.

Non sappiamo ancora quali siano i reali valori in campo in previsione della gara di domenica, non avendo le macchine potuto girare in pista. Qualora la corsa fosse bagnata, si mescolerebbero un po' le carte, con Verstappen che tornerebbe prepotentemente in corsa per il gradino più alto del podio, ma non è da sottovalutare nemmeno la bravura in condizioni di pista bagnata di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente su Mercedes e Ferrari. Non abbiamo in ogni caso punti di riferimento su cui affidarci con le monoposto di quest'anno.

DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE, GRIGLIA DI PARTENZA E POLE POSITION DEL GRAN PREMIO DI CINA 2017 SHANGHAI, TEMPI LIVE E CRONACA (OGGI SABATO 8 APRILE 2017): COSA C'E' DA SAPERE - Ricordiamo il format delle qualifiche, che a partire dalla terza gara del Mondiale 2016 è tornato ad essere quello delle stagioni precedenti. Quest'anno niente sorprese, dunque si prosegue con le prove ufficiali come le conosciamo. Tre manche (Q1, Q2 e Q3) con eliminazioni solo al termine di ciascuna sessione; al termine del Q2 rimarranno solamente 10 piloti, che saranno quelli che si giocheranno la pole position e più in generale le posizioni nelle prime cinque file della griglia di partenza nel Q3. Prima di tuffarci sull'attualità, diamo però uno sguardo alla storia del Gp cinese, nato per volontà del governo che inizialmente aveva puntato sul circuito di Zhuhai, bocciato però dalla Fia a fine anni Novanta. Si dovette dunque attendere il 2004, quando fece il suo debutto nel Circus iridato il circuito di Shanghai con la vittoria di Rubens Barrichello, primo dei quattro successi cinesi della Ferrari.

Nel 2006 Michael Schumacher ottenne proprio qui l'ultima vittoria della sua carriera, nel 2007 Kimi Raikkonen pose una pietra fondamentale nella sua rimonta ai danni di Hamilton (che finì nella sabbia all'ingresso della corsia box), nel 2013 infine ecco il successo di Fernando Alonso in una stagione che era iniziata molto bene – poco dopo arrivò il trionfo anche al Montmelò – ma che poi diede il via alla parabola discendente nel rapporto tra lo spagnolo e Maranello. Negli ultimi anni però anche Shanghai è diventato un dominio della Mercedes: c'era già stata nel 2012 la prima vittoria in carriera di Nico Rosberg, che pèoi ha vinto di nuovo in Cina l'anno scorso, mentre nel 2014 e nel 2015 si era imposto Lewis Hamilton. Ma adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Cina 2017 di Formula 1 a Shanghai sta per cominciare…

