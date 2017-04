Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Cina 2017 Shanghai (oggi)

Vettel in azione: è al comando della classifica di Formula 1 (LaPresse)

FORMULA 1: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI (GRAN PREMIO CINA 2017 SHANGHAI, OGGI DOMENICA 9 APRILE) – Oggi il Gran Premio della Cina 2017 di Formula 1 sul circuito di Shanghai ci darà indicazioni significative circa la classifica del Mondiale Piloti e quella del Mondiale Costruttori di un Campionato del Mondo che è appena iniziato. La gara di Melbourne ha portato una ventata di novità, con la vittoria di Sebastian Vettel che naturalmente ha dato il tedesco il primo posto nella classifica Piloti e che - unita al quarto posto di Kimi Raikkonen - ha portato la Ferrari al primo posto nella classifica Costruttori, che nelle ultime stagioni era stata un monopolio della Mercedes. Naturalmente è presto per trarre bilanci, perché è stata disputata una sola gara di un Mondiale di Formula 1 che in totale ne prevederà ben venti, però anche prove e qualifiche di Shanghai sembrano confermare le indicazioni emerse a Melbourne: la Ferrari sembra in grado di giocarsela sostanzialmente alla pari con le Frecce d’Argento, come dimostra il nuovo piazzamento in prima fila di Vettel dopo che la Rossa non era mai partita fra i primi due nell’intera stagione 2016. Questo anche perché in gara le cose potrebbero andare addirittura meglio, perché a Melbourne la Ferrari è stata molto più gentile con le gomme. Se dovesse essere così anche su un circuito permanente come Shanghai, a Maranello si potrebbe cominciare a pensare davvero in grande.

Di certo la Mercedes sarà motivata da una grande voglia di reagire: vero che la stagione è appena iniziata, ma a Stoccarda non sono abituati a perdere (ricordate il pugno di Toto Wolff quando Vettel a Melbourne è rientrato in pista davanti ad Hamilton?) e di certo non hanno nessuna intenzione di abituarsi a farlo. Sulla gara pesa l’incognita della pioggia e del maltempo, che potrebbero condizionare la gara come hanno fatto venerdì con le prove libere, ma in condizioni normali appare evidente il fatto che ci sia una differenza enorme fra le prime due e il resto del mondo, con la Red Bull che ha fatto un brusco passo indietro rispetto all’ottimo finale della passata stagione. In questo momento le ‘lattine’ sembrano essere destinate a lottare con la Williams per lo status di terza forza fra i Costruttori, che però vuol dire quinto posto fra i Piloti, obiettivo che non può certamente fare felici Daniel Ricciardo e Max Verstappen. In Australia hanno cominciato piuttosto bene la stagione Force India e Toro Rosso, che hanno portato a punti entrambe le proprie vetture e in Cina cercheranno di confermarsi su questi buoni livelli, mentre chi deve provare a cambiare marcia è la McLaren-Honda. Rischiamo di diventare ripetitivi, ma mette tristezza vedere così in fondo un binomio così prestigioso, soprattutto se si pensa che al volante c’è un certo Fernando Alonso, purtroppo impotente davanti ai grossi problemi che affliggono la sua vettura.

CLASSIFICA PILOTI

Vettel Ferrari 25

Hamilton Mercedes 18

Bottas Mercedes 15

Raikkonen Ferrari 12

Verstappen Ferrari 10

Massa Williams 8

Perez Force India 6

Sainz Toro Rosso 4

Kvyat Toro Rosso 2

Ocon Force India 1



CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ferrari 37

Mercedes 33

Red Bull 10

Williams 8

Force India 7

Toro Rosso 6

