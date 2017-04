Diretta/ Formula 1 F1 griglia di partenza e gara live: ordine d'arrivo e vincitore (Gp Cina 2017 Shanghai)

Diretta Formula 1 - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GRAN PREMIO DI CINA 2017 (SHANGHAI) LIVE: CRONACA, TEMPI, ORDINE D'ARRIVO, VINCITORE (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) – Domenica nel segno della Formula 1: in diretta da Shanghai si corre il Gran Premio di Cina 2017 sul circuito che ospita il secondo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Shanghai). Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 8.00 italiane, le 14.00 locali, dal momento che fra l'Italia e la megalopoli cinese ci sono ben sei ore di fuso orario. Diamo pure alcune informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che comunque è ben nota, dal momento che fin dal 2004 fa parte del Circus: la gara si svolgerà sulla distanza di 56 giri, ognuno dei quali misura 5.451 metri, per un totale di 305,066 km. Sono 16 le curve che caratterizzano questo circuito, che comprende sia tratti tortuosi sia due lunghissimi rettilinei - quello d'arrivo e ancor più lungo quello compreso fra le curve 13 e 14 -, sui quali si potrà attivare il Drs.

Si avvicina quindi la seconda gara del Mondiale 2017 di Formula 1, il Gran Premio di Cina. Dopo il maltempo che ha caratterizzato la giornata di venerdì, le monoposto sono riuscite a completare sia la terza sessione di libere che le qualifiche ufficiali senza alcun affanno, merito del meteo favorevole sulla pista di Shanghai. Vediamo come è andata.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GRAN PREMIO DI CINA 2017: COSÌ IN QUALIFICA - Nelle qualifiche, terminate da pochi minuti, è andata di nuovo in scena la battaglia tra Mercedes e Ferrari. La pole position è andata a Lewis Hamilton, che ha battuto di poco più di un decimo Sebastian Vettel. Si rinnova dunque il duello tra quelli che sembrano i due piloti migliori di quest'anno, coloro che lotteranno fino alla fine per aggiudicarsi l'ambito trofeo. Vettel stesso aveva ribadito che nel weekend cinese sarebbe stata la Mercedes la favorita numero uno, ma fino alla terza sessione di qualifiche ad essere in testa era la sua Ferrari, che dunque ha risolto, rispetto agli anni passati, il 'problema' delle qualifiche, piazzandosi, fino ad oggi, sempre a pochi millesimi di secondo dal suo avversario principale, la Mercedes. La seconda fila del Gran Premio di Cina vede partire appaiati Bottas e Kimi Raikkonen, rispettivamente terzo e quarto. Bottas si conferma pilota di spessore e anche se non ha ancora centrato la prima fila in qualifica, la casa di Stoccarda può ritenersi assolutamente soddisfatta del talento espreso dal finlandese fino ad oggi, Bottas che ricordiamo ha sostituito da quest'anno il campione del mondo uscente, Nico Rosberg, ritiratosi dopo aver vinto il suo primo e (forse) unico Mondiale della carriera. Soltanto quinto Ricciardo, staccato di oltre un secondo rispetto al miglior tempo di Lewis. La Red Bull continuerà a fare fatica anche in Cina e, molto probabilmente, fino alla prima tappa europea, dove i team implementeranno nuove soluzioni aerodinamiche. Al suo fianco, il pilota australiano avrà Felipe Massa, sesto. Completano le prime dieci posizioni Hulkenberg, Perez, Kvyat e Stroll. Alonso non è riuscito anche stavolta a qualificarsi per l'ultima sessione, partirà 13esimo. Giovinazzi invece, su Sauber, ha superato il taglio delle Q1, e partirà quindicesimo.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GRAN PREMIO DI CINA 2017: COME È ANDATA LA FP3 - Nella sessione delle FP3 è stata la Ferrari di Sebastian Vettel la più veloce in pista, a testimonianza di come il progetto della Rossa di Maranello non sia affatto estemporaneo, dopo la grande vittoria ottenuta a Melbourne, dove l'ex campione del mondo tedesco ha superato Lewis Hamilton e la Mercedes, dominatrice assoluta degli ultimi anni di Formula 1. Alle spalle del ferrarista il compagno di squadra Kimi Raikkonen, che ha chiuso secondo, con un ritardo di soli 50 millesimi rispetto all'avversario. Terzo posto per Valterri Bottas, a 3 decimi dalla pole provvisoria. Più staccato Lewis Hamilton, staccato di mezzo secondo. Gli altri? Distacchi enormi. Il più veloce, esclusi i piloti delle due scuderie di riferimento, è Massa, quinto ad un secondo e quattro decimi. Verstappen e Ricciardo, con la Red Bull, sono rispettivamente in sesta e sesta posizione, in ritardo di oltre un secondo e mezzo. La scuderia austriaca, con motore Renault, aveva faticato anche lo scorso anno, ma il 2017 si presenta con prospettive decisamente grigie per la monoposto disegnata, anche quest'anno, da Adrian Newey.

DIRETTA FORMULA 1 F1 GARA LIVE, GRIGLIA DI PARTENZA GRAN PREMIO DI CINA 2017 (SHANGHAI) LIVE: COSA C'E' DA SAPERE (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) – Siamo al secondo Gran Premio del nuovo anno, dunque andiamo a ricordare ancora una volta almeno le principali fra le tante novità regolamentari, che senza dubbio garantiranno maggiori velocità. Rispetto all’anno scorso abbiamo monoposto radicalmente diverse nelle dimensioni di molti elementi. L’ala anteriore incrementa la propria larghezza da 1650 mm a 1800 mm; complessivamente le monoposto saranno più larghe, si passerà dai 1800 mm dell’anno scorso a 2000 mm; diversa anche la larghezza all'altezza delle pance che potrà arrivare a 1600 mm (l’anno scorso il massimo era 1400). L'ala posteriore sarà più bassa, da 950 mm si passerà a 800 mm, ma anche più larga, poiché da 750 mm si passerà a 950 mm. Quanto alle gomme, il battistrada di quelle anteriori ora è di 305 mm (fino al 2016 è stato di 245 mm), quello delle posteriori 405 mm (325 mm la precedente misura). Il diametro delle slick è ora di 670 mm, le gomme intermedie 675 mm, le gomme full wet 680 mm. Gomme più larghe implicano anche un peso supplementare, che andrà a sommarsi all'incremento di 20 kg deciso dal regolamento. Da 702 kg di peso minimo si è infatti passati a 722 kg.

Per quanto riguarda i motori, è caduto il limite dello sviluppo attraverso i gettoni. Confermato il sistema di arretramento in griglia all'utilizzo della quinta power unit, ma non sarà più consentito effettuare sostituzioni multiple di componenti per scontare un'unica penalizzazione: il regolamento sportivo ora prescrive che solo l'ultima unità sostituita e portata in gara potrà utilizzarsi senza penalizzazioni negli appuntamenti seguenti. Fin qui le novità dei regolamenti, ma naturalmente la maggiore novità è stata la Ferrari capace di lottare alal pari con la Mercedes e di batterla proprio grazie a un miglior utilizzo delle gomme, che consentì alla Rossa di ritardare il pit-stop di Sebastian Vettel per tornare in pista davanti a Lewis Hamilton. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento di scoprire su un tracciato permanente come quello che affronteremo oggi confermerà le sentenze di una pista diversa come era l'Albert Park: la diretta della gara del Gran Premio di Cina 2017 di Formula 1 sul circuito di Shanghai sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.