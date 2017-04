Formula 1/ Streaming video SkyGo e Raiplay gara del GP di Cina 2017 Shanghai (oggi 9 aprile)

Streaming gara F1 Gp Cina 2017 - LaPresse

FORMULA 1 INFO STREAMING VIDEO SKY GO E RAI.TV GARA GRAN PREMIO DI CINA 2017 SHANGHAI (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) - La gara del Gran Premio di Cina 2017 di Formula 1 sul circuito di Shanghai, oggi domenica 9 aprile, segna il secondo atto del Mondiale 2017: la corsa sul tracciato che sorge nell'immensa megalopoli cinese sarà trasmessa come di consueto su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky che per il quinto anno consecutivo detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1, mentre per chi segue la F1 sulla Rai bisognerà accontentarsi della differita perché questa gara è una di quelle che si possono seguire in tempo reale solo sul satellite. Ecco dunque quali saranno gli appuntamenti che ci attendono in questa giornata: alle ore 8.00 italiane - le 14.00 locali a causa delle sei ore di fuso orario che ci separano da Shanghai - sarà il momento della partenza della gara che si svilupperà sulla distanza di 56 giri ed emetterà verdetti assai attesi per scoprire se saranno confermati i valori espressi in Australia. CLICCA QUI PER IL LIVE FORMULA 1 DELLA GARA DEL GRAN PREMIO DI CINA 2017 (SHANGHAI): SEGUI LA CRONACA IN TEMPO REALE (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIFFERITA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA GARA DI SHANGHAI 2017

Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata, sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Confermate anche le grafiche tridimensionali di Fabiano Vandone. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento sarà alle ore 14.00 su Rai Uno, orario classico dei Gp europei, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa differita pomeridiana sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1. CLICCA QUI PER IL LIVE FORMULA 1 DELLA GARA DEL GRAN PREMIO DI CINA 2017 (SHANGHAI): SEGUI LA CRONACA IN TEMPO REALE (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017) - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIFFERITA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA GARA DI SHANGHAI 2017

