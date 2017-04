Sorpasso Vettel Ricciardo/ Video Formula 1, il ferrarista passa il pilota Redbull al limite (Gp Cina 2017)

La Ferrari di Sebastian Vettel (LaPresse)

VIDEO FORMULA 1 SORPASSO VETTEL RICCIARDO: LA DINAMICA (GP CINA 2017 SHANGHAI) – Un sorpasso davvero spettacolare questo che il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha effettuato su Daniel Ricciardo nel corso del Gp della Cina 2017, secondo appuntamento del mondiale della Formula 1 che si è svolto questa mattina sul circuito bagnato di shanghai. Un azione davvero da maestro quella condotta dal ferrarista che ora, grazie a questo video (clicca qui per visualizzare la clip da Instagram) possiamo analizzarne la dinamica. Diamo la situazione generale: il Gp della Cina 2017 è a circa 30 giri dalla bandiera a scacchi e Vettel e la Redbull del pilota australiano si contendo la quarta piazza, ottimo trampolino di lancio per poi andare in bagarre per il podio: lasciato il rettilineo della pista di shanghai la Ferrari del tedesco scatta in avanti e si appaio alla Redbull di Ricciardo costringendo il pilota australiano all’interno al bloccaggio delle ruote. Una lotta estenuante condotta ruota contro ruota si conclude poi alla curva 5 quando il passaggio all’interno della curva di Vettel ne consacra il definitivo sorpasso. La festa dei meccanici è chiaramente enorme: il tedesco ora infatti è quarto.

VIDEO FORMULA 1 SORPASSO VETTEL RICCIARDO. SEB: CHE DUELLO! (GP CINA 2017 SHANGHAI)- Il Gp di Cina 2017 ha visto il sorpasso tra Vettel e Ricciardo come uno dei più belli registrati nella seconda gara del Mondiale della Formula 1 a Shanghai: un passaggio combattuto e rischioso che il ferrarista ha condotto alla 5^ curva del circuito, che gli ha permesso di guadagnare la quarta posizione della corsa a 30 giri circa dalla bandiera a scacchi. Al termine del Gp della Cina 2017, lo stesso Vettel ha poi commentato così il grande duello con il pilota della Redbull: “In quel momento il mio obiettivo era riprendere Lewis, ero arrabbiato. Battagliare con Ricciardo è stato molto divertente. Lui chiudeva l'interno allora ho ritardato la frenata. Mi ha spremuto fino alla fine, ma io ho tenuto duro sul contatto". Vettel ha poi terminato la corsa con il secondo gradino del podio, mentre Ricciardo è passato sotto alla bandiera a scacchi del Gp di Cina 2017 con il quarto miglior tempo, alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen.

