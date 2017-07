Petra Ecclestone e James Stunt (Foto LaPresse)

PETRA ECCLESTONE, LA FIGLIA DI BERNIE DIVORZIA: BATTAGLIA IN TRIBUNALE PER IL PATRIMONIO DA 6 MILIARDI - Petra Ecclestone divorzia a 6 anni dal matrimonio più costoso del secolo, quello celebrato nel 2011 che l’ha vista unirsi all’imprenditore inglese James Stunt nel castello degli Odescalchi, a Bracciano, vicino a Roma. La figlia minore di Bernie Ecclestone ora ha 28 anni e ha chiesto a gran voce il divorzio accusando il marito, sulle pagine del Daily Mail, di essere “violento e aggressivo”. Secondo la figlia del patriarca della Formula 1, James Stunt avrebbe anche abusato di droga nel corso della loro relazione. Petra e James hanno tre figli: la maggiore Lavinia e i gemelli James ed Andrew. Durante l’udienza di divorzio tenutasi alla Central Family Court, i toni dei coniugi si sarebbero alzati parecchio, come riporta il Daily Mail, che parla anche del gesto di Stunt, che avrebbe mimato una pistola e sbattuto le mani sul tavolo, offendendo il suocero Bernie, presente in tribunale.

Il padre di Petra avrebbe quindi provato ad avvicinarsi per affrontarlo, ma sarebbe stato fermato dai presenti. Durante tutta l’udienza preliminare, Stunt avrebbe dato spettacolo gesticolando, ansimando, ridendo, alzandosi in piedi e urlando, mostrando anche il dito medio ai fotografi. Il motivo del contenzioso tra i due è la suddivisione del considerevole patrimonio di famiglia, che raggiungerebbe i 6 miliardi di euro e comprenderebbe anche due tenute, una da 180 milioni da Los Angeles e una di pari valore situata a Londra. Stunt vanta inoltre un patrimonio da 3 miliardi e mezzo di euro, di cui fanno parte anche una collezione di vini da 17 milioni di euro e due proprietà da oltre 4 milioni di euro a Chelsea. Tocca ora a giudici e avvocati decidere le sorti di tale patrimonio, tenendo però conto di un accordo prematrimoniale da 18 milioni di euro firmato dalla Ecclestone.

