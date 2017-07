Formula 1/ Video highlights e classifica del Gp d'Austria 2017 (Zeltweg)

Sebastian Vettel, leader della classifica piloti della F1 (LaPresse)

FORMULA 1: VIDEO HIGHLIGHTS E CLASSIFICA GP AUSTRIA 2017 (ZELTWEG) - Il Gp D’Austria 2017 che si corre sul magnifico circuito di Zeltweg ha visto ieri il trionfo meritato di Valtteri Bottas, giunto primo sul podio seguito da Sebastian Vettel e da Daniel Ricciardo, con Lewis Hamilton che si deve accontenrare della medaglia di legno in questa prova della Formula 1 che consegna al ferrrarista nuovamente la posizione di leader della classifica del mondiale piloti.Nelle qualifiche del sabato si è registrato la grande prestazione di Bottas che ha conquistato la pole, dietro di lui la griglia di partenza ha invece visto il ferrarista Vettel: solo ottavo invece Hamilton retrocesso di 5 posizioni per aver sostituito il cambio. I piloti scendono in pista in perfetto orario per il giro di ricognizione sull'aslfato di Zeltweg:si attende solamente lo spegnimento dei semafori che avviene in perfetto orario. Partiti.

Partenza a razzo di Bottas che appena spenti i semafori abbandona la sua casella in griglia, cogliendo di sorpesa davvero tutti: non altrettanto bene fa Raikkonen che viene risucchiato dal gruppo mentre mantiene la sua posizione Vettel. Buona partenza di Hamilton che alla prima curva riesce persino a guadagnare qualche posizionementre indietro in fondo al gruppo il parapiglia innescato da Kvyat mescola le carte in tavola e costringe al ritiro di Alonso e di Verstappen, essesimo out per entrambi i piloti in questa stagione. I primi giri sono un botta e risposta tra primo e secondo per conquistare lo scettro di giro veloce: Hamilton intanto guadagna posizioni e mette nel mirino Raikkonen. Arrivato a un secondo dalla macchina di Maranello l'inglese non riesce a trovare lo spunto giusto, ed è probabile che la casa delle frecce d'argento programmi per il 3 volte campione del mondo una strategia pit stop che faciliti il sorpasso sul finlandese. Proprio al 31° giro inizia il valzer dei Pit stop con Hamilton che è il primo ad entrare nella corsia dei box seguito 3 giri dopo da Vettel: a stretto giro si ferma anche Ricciardo mentre ritardano l'ingresso Bottas e Raikkonen. Appena uscito dalla corsia si registrano problemi per Hamilton che vede le gomme posteriori deteriorarsi in maniera importante: l'inglese si lamenta via radio e ci sarà molto da vedere con il fornitore delle coperture. Alla fine anche gli ultimi due top rider decidano di andare ai box, Bottas è terzo ma sicuramente più veloce e dopo qualche giro si riappropria della prima posizione.

Inizia una fase nuova della gara delgp d'Austria 2017, con gli occhi di tutti puntati sul cronometro e sull'entusiasmante il duello a distanza tra Bottas e Vettel e Ricciardo e Hamilton: da evidenziare lo stile di guida del pilota brittannico delle frecce d'argento che nonostante le gomme non proprio fresche riesce a guidare come un forsennato, inanellando giri abbastanza veloci. A 6 giri dalla fine Vettel si avvicina a Bottas, dietro invece Raikkonen mette nel mirino Hamilton, con l'inglese che a sua volta vede molto vicino la Red Bull di Ricciardo: si annuncia sicuramente un finale infuocato. Ultimi giri al cardiopalma, ogni pilota cerca di sfruttare la pista in ogni centimetro, tutto ancora può accadere. Ultimo giro con Vettel che non riesce a trovare l'attimo giusto per mettere a punto il sorpasso che lo porterebbe alla vittoria, Hamilton prova invece su Ricciardo ma l'australiano resiste. Si passa sotto la bandiera a scacchi con un arrivo in volata, in ordine tagliano il traguardo del Gp d'Austria 2017 Bottas, Vettel e Ricciardo, medaglia di legno per Hamilton che partito ottavo è stato autore di una rimonta spettacolare, dietro di lui a chiudere il quintetto dei migliori Raikkonen. A Zeltweg la classifica riservata ai piloti vede ancora Sebastian Vettel leader iridato a quota 171 e sguito da vicino da Lewis Hamilton fermo a 151 punti,con Bottas sul gradino più basso del podio virtuale con 136 punti: nella graduatoria risevata ai costruttori ricordiamo che la Mercedes è ancora avanti con 287 punti con la Ferrari seconda a 254 punti e la Red bull è terza a 152. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DEL GP D'AUSTRIA 2017 A ZELTWEG (da video sky)

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 171

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 151

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 136

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 107

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 83

6 Sergio Perez (Force India) 50

7 Max Verstappen (Red Bull) 45

8 Esteban Ocon (Froce India) 39

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 29

10 Felipe Massa (Williams) 22

11 Nico Hulkenberg (Renault) 18

12 Lance Stroll (Williams) 18

13 Romain Grosjean (Haas) 17

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

16 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1 Mercedes 287

2 Ferrari 254

3 Red Bull 152

4 Force India 89

5 Williams 40

6 Toro Rosso 33

7 Haas 27

8 Renault 18

9 Sauber 5

10 McLaren 2

© Riproduzione Riservata.