Diretta Formula 1/ F1 streaming video e tv, prove libere live: tempi e classifica (Silverstone 2017)

DIRETTA FORMULA 1 PROVE LIBERE: TEMPI LIVE E CRONACA (GP SILVERSTONE 2017) – La Formula 1 oggi, venerdì 14 luglio, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 in diretta dallo storico circuito di Silverstone, località mitica per il Circus dell’automobilismo, che ospita il decimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1, che arriverà in questo modo esattamente a metà del suo cammino. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici di tutti i Gran Premi che durante la stagione si svolgono nel cuore dell’Europa nonostante un’ora di fuso orario - perché tutto a Silverstone avrà inizio un’ora prima. Si riaccendono i motori, ecco dunque gli orari delle due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 10.00 italiane del mattino (le 9.00 locali); si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 (13.00 inglesi) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di sabato e della gara di domenica su questa pista che è senza dubbio una delle più ricche di fascino e tradizione dell’intero calendario iridato.

FORMULA 1 INFO STREAMING VIDEO SKY GO E RAIPLAY PROVE LIBERE FP1 E FP2 GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2017 SILVERSTONE – Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. La Rai invece potrà trasmettere solamente in differita le varie sessioni che caratterizzeranno questo evento, fra i più storici, affascinanti e prestigiosi dell'intera stagione iridata. Qui di seguito vi presentiamo tutte le modalità per seguire le prove odierne, che apriranno il weekend di Silverstone, dove nel maggio 1950 ebbe inizio la storia del Mondiale di Formula 1, una storia che ci appassiona ancora oggi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE SU RAI.TV LE PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GP GRAN BRETAGNA 2017

Anche quest'anno la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo seguire tutto solamente in differita. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento per la FP1 alle ore 15.45 e per la FP2 alle ore 18.45, in entrambi i casi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

COSA C'E' DA SAPERE - Tutti vogliono vincere a Silverstone, che ospitò il primo Gran Premio della storia della Formula 1 ed è la gara che si disputa nella nazione che più di tutte è legata al Circus: la maggior parte delle scuderie è inglese o per lo meno ha base in Inghilterra, dove sono anche nati tanti piloti che hanno scritto la storia. Il tema che tiene banco attualmente è quello della rivalità fra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, manna per i nuovi padroni della Formula 1: non si poteva chiedere di meglio che la sfida Ferrari-Mercedes e Vettel-Hamilton per accendere l’interesse del grande pubblico attorno al Circus, come accadeva nelle migliori epoche della F1. Il weekend è particolarmente atteso da Hamilton, che gioca in casa su una pista dove vanta ben quattro vittorie in carriera; Lewis però non può sbagliare, sia perché ha 20 punti di ritardo dal grande rivale tedesco sia perché alle sue spalle incalza uno scatenato Valtteri Bottas, compagno di squadra decisamente più scomodo di quanto lo sia invece Kimi Raikkonen per Vettel in Ferrari. Finito il dualismo con il quasi finlandese Nico Rosberg, Hamilton sperava di essere il leader unico delle Frecce d’Argento, invece si ritrova con soli 15 punti di vantaggio sull’ultimo arrivato, che fino all’inizio di questa stagione non aveva ancora vinto nemmeno un Gran Premio in tutta la carriera.

La Ferrari dal canto suo sta soffrendo ultimamente qualcosa nel confronto con la Mercedes sul giro secco, dal momento che l’ultima pole position del Cavallino Rampante è quella ottenuta a fine maggio a Montecarlo, però in gara il confronto resta apertissimo - ad esempio a Zeltweg Bottas ha vinto soprattutto grazie a una partenza ai limiti della perfezione, ma con il passare dei giri ha sofferto sempre più l’incalzare di Vettel, al quale probabilmente sarebbe bastato un solo altro giro per conquistare la vittoria. La situazione resta fluida, perché naturalmente partire sempre (o quasi) davanti sarebbe un grande bonus per la Mercedes, ma d’altro canto la Ferrari e Vettel hanno carte altrettanto valide da giocare - magari compresa una possibile rivalità fra Hamilton e Bottas. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 di Formula 1 a Silverstone sta per cominciare…

