Pronostico Formula 1 / Gran premio di Gran Bretagna 2017 Silverstone, il punto di Ivan Capelli (esclusiva)

Lewis Hamilton (LaPresse)

PRONOSTICO FORMULA 1, HAMILTON FAVORITO PER IL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2017 A SILVERSTONE: IVAN CAPELLI CI PARLA DEL "PROBLEMA" RAIKKONEN (ESCLUSIVA)

Nuovo appuntamento col Mondiale di Formula 1 sul circuito di Silverstone dove questo weekend si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna 2017. Si torna quindi sulla pista britannica, tra le più ricche di storia del calendario della F1 di questa stagione e dove cui sono passato tanti protagonisti di questo sport, con un protagonista già annunciato ovvero Lewis Hamilton, vincitore delle ultime tre edizioni di questo Gp. Sarà il britannico della Mercedes a trovare il quarto successo di fila oppure Sebastian Vettel, leader del mondiale piloti della Formula 1 quest’anno sarà in grado di dargli del filo da torcere? Certamente dovrebbe essere un Gran Premio molto particolare e aperto a ogni sorpresa dove il capriccioso clima inglese potrebbe rimescolare le carte in tavola. Per presentare il Gran Premio di Gran Bretagna abbiamo sentito l'ex pilota Ivan Capelli, commentatore a Rai Sport: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Una Silverstone aperta a ogni risultato? E' un Gran Premio che negli ultimi anni ha visto la Mercedes, la Williams, la Red Bull anche trovarsi in una situazione migliore della Ferrari. Quest'anno invece la Mercedes e la Ferrari partiranno alla pari, nonostante che lo stesso Hamilton correrà sul circuito di casa.

Un Gran Premio che si vive in un'atmosfera particolare... E' l'atmosfera british dove ci sono tutte le case automobilistiche inglesi, ci sono 120.000 spettatori che tifano per queste macchine. Per una nazione che è stata una delle culle della Formula 1.

Pensa che Bottas possa inserirsi nella lotta per il titolo mondiale? Sta facendo bene e sta competendo con Hamilton e Vettel che ha superato nell'ultimo Gran Premio. Bottas sta dimostrando di poter far bene e poter dire la sua nel Mondiale.

Da cosa dipende questo inizio di stagione negativo di Hamilton? La Mercedes non è più la stessa, la monoposto tedesca non ha più quella superiorità tecnica degli corsi anni.

Vettel con la Ferrari sembra avere però più determinazione, più carattere, più grinta. Che ambizioni avrà a Silverstone? Come ogni circuito dovrà puntare a vincere, dovrà cercare di dare il massimo a Silverstone.

Hamilton ha vinto gli ultimi tre Gran Premi a Silverstone: sarà lui il vincitore annunciato? No, come ho detto prima c'è ormai un sostanziale equilibrio tra Mercedes e Ferrari con la macchina di Maranello che riesce a sfruttare alcune gare, alcune piste dove si trova meglio.

L'anno scorso Hamilton aveva 11 punti di svantaggio da Rosberg, ora ne ha 20 da Vettel. Sarà duello fino all'ultimo col pilota tedesco? E' troppo presto per dare un giudizio definitivo!

Raikkonen è un problema per la rossa? Diciamo che mentre Bottas è un aiuto per Hamilton, è un pilota che fa molto bene, Railkkonen non sta facendo nello stesso modo.

Quali sono i punti di forza della macchina di Maranello? La Ferrari ha saputo costruire una macchina con un suo progetto vincente, una sua filosofia e tutto questo sta pagando alla fine. La Mercedes ha la sua filosofia che continua a portare avanti.

Cosa si aspetta dalla Red Bull, c'è un miglioramento? La Red Bull in effetti sta migliorando e penso possa farlo ancora di più nella seconda parte della stagione. La presenza di Newey in questo senso sta pagando.

Ci sono piloti che secondo lei hanno fatto dei progressi tra quelli emergenti? Sainz e Kvyat stanno facendo molto bene con la Toro Rosso. Come anche Ocon con la Force India una vera rivelazione di questa stagione.

Quali sono le caratteristiche tecniche di Silverstone? E' cambiato nel corso del tempo rispetto al circuito originale, è stato modificato, con l'inserimento anche di alcune curve lente.

Come si è trovato nella sua carriera in questo Gran Premio? Con la Leyton House mi sono trovato molto bene, con la Ferrari nel 1992 non altrettanto visto che la macchina non era per niente affidabile.

La pioggia potrebbe scombinare l'esito della gara, chi sarà l'outsider? In questo caso la Red Bull potrebbe dare fastidio alla Mercedes e alla Ferrari, inserendosi nella lotta per la vittoria.

Silverstone potrebbe scomparire nel 2020, cosa ne pensa? E' un problema economico quello di Silvertone che ha interessato molti circuiti per una geografia della Formula 1 che è cambiata. Non c'è più il Gran Premio di Germania e questo per la Mercedes sicuramente non è una cosa buona, non correre nel suo paese. Tornerà in ogni caso dal prossimo anno il Gran Premio di Francia.

Intanto il Gran Premio d'Italia continuerà a farsi sempre a Monza. E' stato raggiunto un accordo grazie al lavoro di Aci Italia, Aci Milano e Regione Lombardia che permette questa cosa. Vedremo quindi ancora il Gran Premio d'Italia, nella sua sede storica a Monza. La collaborazione e l'impegno di tante persone e diversi organismi alla fine ha permesso di salvare una delle manifestazione più importanti dello sport italiano nel nostro paese.

Grazie anche a Ivan Capelli, che ha dato il suo contributo importante. Ho solo fatto la mia piccola parte per continuare a far svolgere il Gran Premio d'Italia!

(Franco Vittadini-Michela Colombo)

