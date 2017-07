Diretta Formula 1/ F1 streaming video e tv, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Silverstone 2017)

Diretta Formula 1: Lewis Hamilton - LaPresse

DIRETTA FORMULA 1 F1 GRIGLIA DI PARTENZA, QUALIFICHE E POLE POSITION: VERSO IL SEMAFORO VERDE - La Formula 1 sarà oggi, sabato 15 luglio, di nuovo in diretta con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 sul circuito di Silverstone, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, decimo appuntamento con il Mondiale 2017 che arriverà dunque esattamente a metà del suo cammino. Certamente questo è uno degli appuntamenti più classici della stagione, in una delle patrie dell’automobilismo, forse la casa in assoluto della Formula 1, sia perché molte scuderie hanno base in Inghilterra sia perché proprio qui si corse la prima gara iridata della storia - ma ci torneremo… Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni odierne. Un’ora di fuso orario ma annullata dal fatto che si scenderà in pista appunto un’ora prima del solito, si comincerà dunque alle ore 11.00 italiane (le 10.00 locali) del mattino con la terza e ultima sessione di prove libere FP3, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle classiche ore 14.00, le 13.00 di Silverstone.

SEGUI IL LIVE IN DIRETTA DELLA FORMULA 1 DI OGGI

IL PRONOSTICO - Il gap rispetto a Sebastian Vettel è aumentato, Valtteri Bottas gli ruba la scena, eppure Lewis Hamilton continua ad essere il favorito. E questo deve far riflettere: se il pilota britannico è considerato ai nastri di partenza sempre un passo avanti e i risultati non gli sorridono, evidentemente poi qualcosa non va. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la Mercedes è superiore nel giro secco, mentre la Ferrari riesce a gestire meglio la gara. E in effetti Hamilton è andato fortissimo anche nelle prove libere, finendo di poco alle spalle di Valtteri Bottas. L'assalto alla pole position sembra un duello tra i due compagni di squadra. D'altro canto il finlandese, penalizzato con l'arretramento di cinque posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del cambio, è ancor più motivato a conquistare il primo posto in qualifica. E la Ferrari? È apparsa in crescita, per cui sarà decisivo il lavoro delle ultime ore sulle monoposto di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. (agg. di Silvana Palazzo)

LE LIBERE 1 - Mercedes in gran spolvero sin dalla prima sessione di prove libere: sul circuito di Silverstone che per la 51^ volta nella storia ospiterà un Gran Premio di Formula 1, Hamilton e Bottas hanno iniziato a fare sul serio sin dal venerdì mattina ingaggiando un duello a suon di giri veloci, i due portacolori delle Frecce d'Argento non hanno avuto problemi a scendere sotto l'1:30 pur utilizzando la mescola di gomme soft, mentre le Red Bull di Verstappen e Ricciardo hanno dovuto montare le super-soft per girare sull'1:29. L'impressione, quindi, è che nella qualifica di domani non sarà difficile vedere un 1:28 o anche un 1:27 in caso di giro perfetto. La Ferrari ha fatto debuttare in questo weekend una versione evoluta della sua power-unit e il team di Maranello ha deciso saggiamente di non spremerlo già nella FP1, motivo per cui nonostante un compound di pneumatici più performanti Vettel e Raikkonen hanno girato decisamente più piano rispetto agli altri big, focalizzando il loro lavoro in maniera diversa rispetto a Mercedes e Red Bull. Dopo le esperienze in Australia e Cina al volante della Sauber abbiamo rivisto in pista con vero piacere il nostro Antonio Giovinazzi come terzo pilota Haas: il pilota di Martina Franca ha potuto compiere 23 tornate prendendo così confidenza con la nuova monoposto che, se tutto va bene, potrebbe diventare sua nel 2018 nel caso uno tra Grosjean (in orbita Ferrari nel caso Raikkonen dovesse ritirarsi alla fine di quest'anno) e Magnussen (se da qui al termine del campionato non dovesse convincere appieno i dirigenti della scuderia a stelle e strisce).

LE LIBERE 2 - Mercedes che si conferma al top anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna: sulla pista di Silverstone le Frecce d'Argento si trovano particolarmente a loro agio, i rettilinei e le sequenze di curve veloci esaltano le qualità della W08 che sin dal venerdì ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per consentire a Hamilton e Bottas di primeggiare. Il finlandese è stato il più veloce di tutti sia nella FP1 che nella FP2 ma va detto che il britannico non è riuscito a fare il tempo con la gomma super-soft (rossa) e dunque ha margini di miglioramento decisamente più ampi rispetto al compagno di box. Subito dietro il duo della Mercedes troviamo quello della Ferrari con Raikkonen che precede Vettel: sulla SF70-H i meccanici della Scuderia di Maranello hanno montato una versione evoluta della power-unit che sulla carta dovrebbe garantire più prestazioni ma nelle prove libere del venerdì non si sono intraviste grosse migliorie, non è da escludere che gli uomini del Cavallino Rampante abbiano deciso di nascondersi e di svelare le proprie carte solamente dalla giornata di sabato, o almeno è quello che sperano i tifosi ferraristi per non assistere a un monologo della Mercedes nella terra di Albione. La Red Bull potrebbe confermarsi nel ruolo di guastafeste anche se il passo gara di Verstappen e Ricciardo non è stato proprio entusiasmante anche se poi in gara hanno dimostrato di averne come successo domenica scorsa quando l'australiano ha agguantato un insperato podio.

FORMULA 1 F1 INFO STREAMING VIDEO SKYGO E RAIPLAY GP SILVERSTONE 2017 – Tutto quanto accadrà sullo storico circuito britannico, una delle località più ricche di fascino e tradizione nel calendario della Formula 1, sarà visibile in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. Questa è invece una delle gare che sulla Rai sono visibili solamente tramite le differite: presentiamo dunque tutte le modalità per seguire le prove odierne dell'appuntamento sul circuito che sorge nel Northamptonshire e con il quale il Mondiale 2017 arriverà a metà del suo cammino.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LE QUALIFICHE DI FORMULA 1 A SILVERSTONE

La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo vedere tutto solamente in differita: la FP3 sarà trasmessa alle ore 15.15 su Rai Sport + HD (canale numero 57), poi le qualifiche come di consueto su Rai Due, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli che avrà inizio alle ore 17.50. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti, anche se logicamente negli orari delle differite. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LE QUALIFICHE DI FORMULA 1 A SILVERSTONE

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo però a ripercorrere in breve l'affascinante e lunghissima storia della Formula 1 in Gran Bretagna. Una storia gloriosa, come è normale che sia visto che stiamo parlando del Paese che ha pure dato i natali a tanti piloti che hanno scritto la storia di questo sport, da Stirling Moss a Lewis Hamilton, passando per Mike Hawthorn e Graham Hill, Jim Clark e John Surtees, Jackie Stewart e James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill e Jenson Button - giusto per fare i nomi più celebri. Quanto al Gran Premio, bisogna ricordare innanzitutto il 13 maggio 1950, quando la prima edizione del Mondiale di Formula 1 cominciò proprio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, che in quella edizione fu vinto da Nino Farina su Alfa Romeo. L'anno successivo vinse Froilan Gonzalez e fu il primo successo iridato della Ferrari, con cui nei due anni successivi vinse il nostro Alberto Ascari (purtroppo ancora oggi gli ultimi successi di un pilota italiano). Insieme al Gran Premio d'Italia è l'unico presente in tutte le edizioni del Mondiale, però la sede è spesso cambiata, almeno nei primi decenni: cinque edizioni dal 1955 al 1962 furono ospitate dal circuito di Aintree, che si alternava con Silverstone come poi in seguito fece a lungo Brands Hatch, dove si corse per l'ultima volta nel 1986.

A partire dall'anno successivo Silverstone è invece la sede fissa della corsa, il cui fascino è ben esemplificato dal trofeo che viene consegnato al vincitore, il Royal Automobile Club Trophy, che risale addirittura al 1871. In anni recenti si era ipotizzato un trasferimento a Donington, ipotesi che però adesso è tramontata. Nell'albo d'oro spiccano i cinque successi di Jim Clark ed Alain Prost, seguiti da Nigel Mansell e Lewis Hamilton a quota quattro, mentre Jack Brabham, Niki Lauda e Michael Schumacher si sono imposti tre volte a testa. Hamilton, il grande padrone di casa di questo weekend, è dunque il più vittorioso a Silverstone fra i piloti di Formula 1 ancora in attività: oltre a lui, solo Fernando Alonso (2006 e 2011) ha vinto la gara più di una volta in carriera, mentre vantano un successo Kimi Raikkonen (2007) e Sebastian Vettel (2009) oltre all’ormai ritirato Nico Rosberg (2013). Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 di Formula 1 a Silverstone sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.