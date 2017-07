Griglia di partenza Formula 1/ Silverstone, Gran Premio di Gran Bretagna 2017 (oggi 15 luglio)

Griglia di partenza Formula 1 (LaPresse) - immagine di repertorio

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA 2017 SILVERSTONE (OGGI SABATO 15 LUGLIO) - Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2017 di Formula 1 sullo storico circuito di Silverstone, che sarà decisa naturalmente dalle qualifiche che si disputeranno sul tracciato britannico. Sarà una sfida molto stimolante quella che andrà in scena su questo circuito: Silverstone, dopo tante modifiche, non sarà più un tempio della velocità, ma resta una pista tecnica e veloce, dove certamente le emozioni non mancheranno, oggi e anche domani in gara. La battaglia per le migliori posizioni sulla griglia di partenza sarà comunque molto importante, soprattutto se si considera che un interessante dato statistico ci dice che in tutti i Gran Premi finora disputati nel 2017 chi ha vinto era primo oppure al massimo secondo alla prima curva, con l’eccezione naturalmente di Baku, quando però abbiamo vissuto una gara troppo ricca di imprevisti e colpi di scena per essere attendibile da questo punto di vista. Settimana scorsa a Zeltweg siamo tornati alla normalità, con anzi lo scatto fenomenale di Valtteri Bottas che è stato probabilmente il momento decisivo della gara poi vinta per un soffio dal finlandese davanti a Sebastian Vettel. In questa stagione la crescita della Ferrari è stata molto buona anche sul giro secco, che nelle scorse stagioni era probabilmente in assoluto il punto più forte delle Frecce d’Argento: la Mercedes ha comunque fatto meglio, conquistando sette pole position su nove (cinque con Lewis Hamilton e due con Valtteri Bottas), ma il dominio di Stoccarda sulle prime posizioni della griglia di partenza non è più così scontato. Valtteri Bottas dovrà inoltre scontare una pesante penalizzazione perché dovrà sostituire il cambio: dunque, rispetto al risultato delle qualificazioni, dovrà partire indietro di cinque posizioni.

Infatti per la Ferrari negli ultimi anni la prima fila era una chimera, mentre adesso è quasi una costante per le Rosse, anche se battere le Mercedes sul giro secco resta in ogni caso un’impresa assai difficile. A proposito dei dati statistici relativi alla griglia di partenza in questa stagione della Formula 1, va sottolineato il fatto che monopolizzare la prima fila non sembra portare molto bene a chi riesce a dominare al sabato: a Sakhir dopo un grande sabato Mercedes vinse Seb Vettel, a Sochi la gioia della Ferrari fu spenta dalla partenza da manuale di Valtteri Bottas che fu decisiva per la vittoria del finlandese, a Montecarlo finalmente la scuderia che ha dominato il sabato è riuscita poi a vincere la domenica, ma ricorderete tutti molto bene la delusione di Kimi Raikkonen per il sorpasso subito da Vettel nel gioco dei pit-stop. Infine a Baku la prima fila tutta Mercedes non è servita a molto in una gara con colpi di scena a ripetizione ed infine vinta da Daniel Ricciardo. Aggiungete che a Melbourne la pole position fu di Lewis Hamilton ma la vittoria andò a Sebastian Vettel, che era scattato al suo fianco: dunque solo quattro volte fino a questo momento nel 2017 chi è partito davanti a tutti sulla griglia di partenza ha poi vinto la gara. Oltre a Bottas domenica scorsa in Austria, protagonista in tutte le altre occasioni è stato Hamilton, in pole al sabato e poi vittorioso alla domenica sia a Shanghai, sia al Montmelò e pure nell’amata Montreal. Il pilota inglese è dunque quasi sempre micidiale quando riesce a partire davanti a tutti, mentre Vettel potrebbe essere definito l’uomo della domenica, perché in occasione delle sue tre vittorie non è mai partito dalla prima posizione.

