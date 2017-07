Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Gran Bretagna 2017 Silverstone (oggi)

Classifica Formula 1 - LaPresse

FORMULA 1: CLASSIFICA MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI (GRAN PREMIO GRAN BRETAGNA 2017 SILVERSTONE, OGGI DOMENICA 16 LUGLIO) – La classifica del Mondiale di Formula 1 che sorprese ci regalerà al termine del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone? In attesa di vivere un’altra tappa molto importante della stagione, sia perché si corre su una pista leggendaria sia perchè si arriverà esattamente alla metà della stagione odierna, facciamo il punto sulla situazione attuale, cioè quella maturata nei nove Gran Premi fin qui disputati. Il grande duello fra la Ferrari e la Mercedes è già lanciassimo, sia nella classifica Piloti che vede al comando Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton, sia per quanto riguarda la classifica Costruttori, nella quale sono invece le Frecce d’Argento ad essere davanti alle Rosse. Dunque, nel Mondiale Piloti troviamo al comando Vettel con 171 punti davanti a Hamilton, secondo a quota 151. Nelle ultime due gare Vettel è sempre riuscito a guadagnare qualche punto sul rivale, allungare ulteriormente potrebbe avere grande valore, anche perché Hamilton con il circuito di Silverstone ha sempre avuto un feeling speciale (e non soltanto perché si tratta della sua gara di casa), di conseguenza batterlo sarebbe un messaggio chiarissimo da parte di Vettel e della Ferrari, che avrebbe bisogno di tornare alla vittoria dal momento che l'ultimo successo della Rossa risale a Montecarlo.

A questo proposito, bisogna rilevare che non a caso nel Mondiale Costruttori la Mercedes ha già 33 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari (287 punti contro 254) e potrebbe approfittare di un circuito amico per allungare ulteriormente questo margine di vantaggio. Questa riflessione chiama in causa Kimi Raikkonen, perché è il gap che il finlandese accusa dal connazionale Valtteri Bottas - 83 punti per Raikkonen contro i 136 di Bottas - ad avere creato questo solco fra le due scuderie. A proposito di Bottas, è chiaro che avere il compagno di squadra (tra l'altro alla prima stagione nel team) a soli 15 punti non è una notizia molto positiva per Hamilton, che rischia di avere un rivale anche in casa, mentre in Ferrari i risultati hanno già definito in modo chiarissimo le gerarchie. Fra i costruttori naturalmente la Red Bull è la terza forza, ma con 152 punti è già molto lontana dalle due fuggitive, anche perché ultimamente solo Daniel Ricciardo sta riuscendo a ottenere delle soddisfazioni ed è quarto fra i piloti con 107 punti. Dietro alle ‘lattine’, la Force india è stabilmente la quarta forza, forte di 89 punti che sono più del doppio di quelli ottenuti dalal quinta, cioè la Williams che è a quota 40.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 171

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 151

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 136

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 107

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 83

6 Sergio Perez (Force India) 50

7 Max Verstappen (Red Bull) 45

8 Esteban Ocon (Froce India) 39

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 29

10 Felipe Massa (Williams) 22

11 Nico Hulkenberg (Renault) 18

12 Lance Stroll (Williams) 18

13 Romain Grosjean (Haas) 17

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

16 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1 Mercedes 287

2 Ferrari 254

3 Red Bull 152

4 Force India 89

5 Williams 40

6 Toro Rosso 33

7 Haas 27

8 Renault 18

9 Sauber 5

10 McLaren 2

